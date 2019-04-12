Elif Yaprakdal kalbinden yaşadığı bir rahatsızlık sonucu bir buçuk yıl önce hastaneye giderek tedavi oldu. Tedavisinin ardından tekrar rahatsızlanan Yaprakdal’a kalp yetmezliği teşhisi konuldu.

İHA'nın haberine göre; yaklaşık 3 aydır hastanede tedavi gören genç kadın şu anda yaşam destek ünitesine bağlı yaşıyor. Genç kadının sağlığına kavuşması için kalp nakli yapılması gerekiyor. Hastanede yaşam mücadelesi veren Elif’in ailesi ve eşi çaresizce kendilerine uzatılacak bir yardım eli bekliyor.

YAŞAM DESTEK ÜNİTESİNE BAĞLANDI

Elif Yaprakdal yaklaşık bir buçuk sene önce kalbinde yaşadığı bir rahatsızlık sebebiyle Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Yaprakdal’a burada kalbinde ufak bir yara olduğu ve ilaç tedavisi uygulanacağı söylendi. Elif Yaprakdal ilaçları kullanarak bir süre tedavi gördü. Tedaviden olumlu sonuç alamayan kadın, yaklaşık 3 ay kadar önce yine rahatsızlanarak hastaneye getirildi. Doktorlar, bu sefer 24 yaşındaki kadına kalp yetmezliği teşhisi koyarak kalbinin bitmiş durumda olduğunu söylediler. Genç kadın, burada yaklaşık 1 ay boyunca gördüğü tedavinin ardından durumunun ağırlaşması üzerine yaşam destek ünitesine bağlandı. Genç kadın yaklaşık 3 aydır hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Elif Yaprakdal’ın şimdi sağlığına kavuşması için kalp nakli olması gerekiyor. 5 yıldır evli olan 24 yaşındaki Elif’in ailesi ile eşi aylardır nakil için uygun kalbin bulunması için bekliyorlar.

“3 AYDIR YAŞAM SAVAŞI VERİYOR"

Kızının sağlık durumuyla ilgili konuşan baba Turan Otluoğlu, “Kızım bir buçuk sene önce ufak bir rahatsızlık geçirdi. Biz de Kartal Koşuyolu’ndaki kalp damar hastanesine getirdik. Burada yattı çıktı. Bundan 3 ay önce kızım tekrar rahatsızlandı. Hastaneye getirdik. Bize kalbinin bittiğini söylediler. Kalbine makine taktılar. Şu anda makineyle yaşıyor. 3 aydır yaşam savaşı veriyor. 3 ay içinde kalp bulamadık inşallah bundan sonraki zamanlarda duyarlı vatandaşlarımızdan bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Anne Ayfer Otluoğlu ise, “Bir sene önce hasta oldu, Kartal Koşuyolu Hastanesinde tedavisine başladık. 3 ay önce de yine getirdik. Kalbi bitmişti. Yaşam makinesine bağlı şu an nakil bekliyor” dedi.

Elif Yaprakdal’ın 5 yıllık eşi Soner Yaprakdal ise yardım istediklerini belirterek, “Biz beş senelik evliyiz yaklaşık bir, bir buçuk senedir hastanede uğraşıyoruz, eşimin kalbindeki rahatsızlıktan dolayı geldik. Kalp yetmezliği teşhisi koydular. Şimdi 4 aydır yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Sizlerden, duyanlardan herkesten destek bekliyoruz lütfen bize yardım edin” diye konuştu.