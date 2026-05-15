Elif Karlı: Bambaşka bir Elif olarak döndüm

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Elif Karlı, Bebek'teydi. Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karlı, müzik sektörü ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Uzun süredir kameralardan uzak olan sanatçı, "Kendimle ilgilendim. Bambaşka bir Elif olarak döndüm. Gerçekten burada biraz bencil oldum, bedenen de, ruhen de. Hayata döndüm gayet iyiyim şimdi" ifadelerini kullandı.

Karlı, müzik sektöründe yapay zeka kullanımı hakkındaki soruları ise, "Yapay zekaya çok güzel bakıyorum, çok da hoşuma gidiyor. Dinliyorum da, seyrediyorum da karşı değilim" sözleriyle yanıtladı.

Şarkıcı, son dönemde verdiği kilolarla ilgili ise, "Ben kendi bedenimi yorarak, yediğimden daha fazla kalori yakarak kilo veriyorum. Haftanın iki günü golf, bir iki günü de pilates yapmaya çalışıyorum" dedi.