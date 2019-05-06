Elimi Bırakma 39. son bölümü izlendi. Hemen ardından Elimi Bırakma 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeklindeki sorular seyirci tarafından merak konusu oldu. Her bölümü ile izleyenleri ekran başına toplayan Elimi Bırakma son bölümünde, Azra ve Cenk'i evlilik telaşı sarıyor.

ELİMİ BIRAKMA 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Elimi Bırakma 39. son bölümünün ardından Elimi Bırakma 40. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sitemizde de bulabileceksiniz.

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Azra ve Cenk’i tatlı bir düğün telaşı sarmışken, Feride Azra’yı bohça alışverişine çıkarmak ister. Ailenin bütün kadınlarının katıldığı bu alışverişte istikamet Kapalıçarşı’dır.

Bu sırada Azra’ya hazırlayacağı sürpriz için Cansu’dan yardım isteyen Cenk, hiç ummadığı bir durum ile karşılaşacaktır.

Öte yandan Burhan’la ilgili şüpheleri artan Azmi Mesut’a yaklaşır. Azmi ve Mesut Burhan’la ilgili bir ipucuna ulaşabilecekler midir?