Elimi Bırakma 48. son bölümde Feride kendisinden saklanılan şeyi öğrenmek için harekete geçti. Ancak Azra ile Cenk'in boşanma celpi bir anda eline geçti. Yeni bölümde ise bu gerçeğin üstünü örtmek için Azra'nın hamile olduğu yalanı söyleniyor. Ancak Azra bu gidişe dur demek için harekete geçiyor. Elimi Bırakma 49. yeni bölüm fragmanı ve 48. son bölüm özeti haberimizde.

ELİMİ BIRAKMA 49. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ELİMİ BIRAKMA 48. SON BÖLÜM ÖZETİ

Barış’la Cenk arasındaki restleşme, Azra’nın hayalindeki işi aslında Cenk’in ayarladığını öğrenmesine neden olur… Bu olay, Azra ve Cenk arasındaki dengeleri değiştirecektir. Ama o sırada herkesin son bir yılını yeniden sorgulayacağı büyük bir gelişme olur… Cenk’in yaptığı kazaya müdahil olan, başka birinin daha varlığı ortaya çıkar. Bu kişi hiçbirinin tahmin edemeyeceği kadar yakınlarındadır…

Tüm bunlar olurken, Feride kendisinden bir şeyler saklandığına iyice emin olur ve gerçekleri öğrenmek için harekete geçer… Sumru ise hedefine doğru emin adımlarla ilerlemektedir…