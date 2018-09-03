Elimi Bırakma 7. yeni bölüm fragmanı, dizinin ekranlara geşen son bölümünün ardından yayınlandı. Elimi Bırakma'da heyecan iyice arttı. Azra ile Cenk arasındaki miras gerilimi bir savaşa dönüşüyor. Azra ise Mert'i bulmak için tüm ipuçlarını birleştiriyor ve yeni bölüm fragmanında beklenen kavuşma yaşanıyor. İşte Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

ELİMİ BIRAKMA 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ELİMİ BIRAKMA 6. SON BÖLÜM

“Azra ve Cenk Karşı Karşıya”

Tüm mirasın Azra’ya bırakılacak olmasıyla Cenk ve Azra karşı karşıya gelir. Cenk Azra’nın kendine bir oyun kurduğunu düşünür. Amerika’ya gitmek için kararlıdır. Ancak onu burada tutacak kötü bir haber her şeyin bir anda yerle bir olmasını sağlar.

Azra’nın Feride’nin şirketinde çalıştığını öğrenen Sumru Azra ile tanışıklığını gizleme derdindedir. Azra’nın hiç beklemediği anda Azra’nın karşısına çıkan Sumru amacına ulaşabilecek midir?

Çelen şirketleri grubunun Azra’nın olduğunu öğrenen Sumru büyük bir endişeye kapılır hiç beklemediği bir anda Azra’nın karşısına çıkar ve Cansu için bir iyilik ister. Azra Sumru’dan gelen bu teklif karşısında ne yapacaktır?

Azra’nın oyun oynadığından emin olan Cenk, Azra’nın karşısında dimdik durarak hiç istemediği bir pozisyonda da olsa çalışmaya başlar. Cenk’in bu gayreti, etrafında olan planları ortaya çıkarmak için yardımcı olacak mıdır?

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