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Elimi Bırakma neden final yaptı?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Elimi bırakma dün akşam yayınlanan son bölümü ile ekranlara veda etti. Yayınlandığı ilk günden itibaren dikkatleri üstüne çeken Elimi Bırakma neden final yaptı?

Elimi Bırakma

Başrollerini Alp Navruz ve Alina Boz'un paylaştığı dizi Elimi Bırakma dün akşam final yaptı. Sosyal medyada merak edilen konular arasında yer alan Elimi Bırakma dizisi neden final yaptı? sorusu dizinin izleyicileri tarafından soruluyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren dikkatleri üstüne çeken dizinin bu sezon başında önce yayın günü değişmiş ve Salı günlerine alınmıştı. Gün değişikliği ile reytingleri azalan Elimi Bırakma 59. bölümü ile ekranlara veda etti. 

 

ELİMİ BIRAKMA NEDEN FİNAL YAPTI?

Normalde Pazar akşamları yayınlanan Elimi Bırakma dizisi, bu sezon başında Kadın ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi daha ağır topların yer aldığı Salı gününe alınmıştı. Gün değişikliği ile birlikte dizinin reytingleri de azalmıştı. Dizi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ancak, final kararının düşük reytingler olduğu düşünülüyor.

ELİMİ BIRAKMA 59. FİNAL BÖLÜM ÖZET

Azra’nın hayati tehlikesi devam ederken Çelen ailesi kenetlenmiş bir şekilde beklemektedir. Nihayetinde hayat onlara mucizesini sunar ve Azra kurtulur. Lakin kritik süreç devam etmektedir. Cenk ve ailesi umutlarını kaybetmezler.

 

Azra ve Cenk birbirlerine güç vererek mücadeleye devam ederler. Sevgi ve ailenin gücü galip gelecek tam da her şeyin bittiği yerden hayat yeniden filizlenecektir…

 

Sumru ise suçsuzluğunu kanıtlayıp hapisten çıkmak için elinden geleni yapar. Fakat ilahi adaletin onun için de bir takım sürprizleri vardır…

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