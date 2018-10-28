Singapur'da düzenlenen 48. WTA Finalleri'nin şampiyonu, kariyerlerinde ilk defa bu turnuvada son ikiye kalan ABD'li Sloane Stephens ile Ukraynalı Elina Svitolina arasındaki maçla belirlendi.

Korttan 3-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-1 galip ayrılan Svitolina, kariyerinin en önemli başarısına ulaştı.

WTA Finalleri'ni kazanan ilk Ukraynalı tenisçi olan 24 yaşındaki Svitolina, bu sezon 4'üncü, kariyerindeki 13. tekler şampiyonluğunu elde etti.

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