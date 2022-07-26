Elisa İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Unutulmamalıdır ki, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Elisa isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak dikkat çekmektedir.

ELİSA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Elisa ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Elisa isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Elisa isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ELİSA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Elisa ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Mina dağında açan çiçek. Cennet kapısında bekleyen melek anlamına gelir. Tanrı'ya adanmış. Kutsal, mutluluk veren adalar.

ELİSA İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Elisa ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Elisa ismini koymak caizdir.

ELİSA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Elisa ismini kullanan 7.569 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Elisa ismini kullanan 1.439 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Elisa ismini kullanan 333 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Elisa ismini kullanan 519 kişi bulunmaktadır.

ELİSA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Elisa ismine sahip insanlar son derece hassas olurlar ve duygularını en derinde yaşarlar. Bu nedenle zamanın büyük bölümünde sessiz kalmayı ve sakinlik içinde olmayı tercih ederler. İncinmek ve incitmekten çekinirler. Duyguları çok yoğun olur, hisleri çok kuvvetlidir. Bir olay yaşanmadan önce sezgileriyle doğru tahmin yapabilirler. Çevresindekiler tarafından çok sevilirler, saygı duyulurlar. Kariyerlerinde de başarı ve maddi kazançları oldukça kuvvetlidir.