Elif İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Unutulmamalıdır ki, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Elif isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak dikkat çekmektedir.

ELİF İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Elif ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Elif isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Elif isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ELİF İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Elif ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Arap alfabesinin ve Türklerin İslâmiyet’i kabullerinden 1928 harf inkılâbına kadar 9 – 10 asır boyunca kullanmış oldukları alfabenin ilk harfi ve bu harfin adı. Cenâb-ı Hakk’ın zâtına delâlet eder. Sonsuzluk İnce uzun boylu kız. Mitolojide Tanrıların elçisi.

ELİF İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Elif ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Elif ismini koymak caizdir.

ELİF İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Elif ismini kullanan 531.575 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Elif ismini kullanan 99.927 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Elif ismini kullanan 33.085 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Elif ismini kullanan 24.670 kişi bulunmaktadır.

ELİF İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Elif ismini taşıyan insanlar, emir almaktan ve takip etmekten asla hoşlanmazlar. Hayatlarında bir amaca yöneldiklerinde diğerlerinin aynı fikirde olup olmadığını fazla umursamazlar ve genellikle kendi bildiklerini uygularlar. İkili ilişkilerinde kıskanç ve sahiplenici olabilirler. Bundan dolayı ilişkisinde sorunlarla karşılaşabilir. Onlar için sadakat önemlidir, çevresinde de buna önem verirler. Dostlarını ve sevecekleri kişiyi seçerken birçok detaya odaklanırlar.