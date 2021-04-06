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Elite 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Elite 4. sezon tarihi açıklandı mı? Elite dizisi oyuncuları

Son zamanların en sevilen dizileri arasında yer alan İspanyol yapımı Elite dizisinin 4. sezonu için geri sayım devam ediyor. Dizinin yapımcısı Netflix, Elite 4. sezona ilişkin bir açıklama yaptı mı merak ediliyor. Peki büyük bir merakla beklenen Elite 4. sezon ne zaman yayınlanacak?

Elite 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Elite 4. sezon tarihi açıklandı mı? Elite dizisi oyuncuları

Netflix'in her sezonu ayrı bir merakla takip edilen fenomen dizisi Elite'in 4. sezonu için heyecan dorukta. Dizinin hayranları büyük bir heyecanla Elite 4. sezon ne zaman, hangi tarihte başlıyor sorularının cevaplarını arıyor. İşte detaylar...

ELITE 4. SEZON NE ZAMAN?

Itzan Escamilla ve Miguel Bernardeau'nun başrollerinde olduğu Elite'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin 4. sezonu ile final yapabileceği iddia ediliyor ancak yeni sezon başlangıç tarihi ile ilgili henüz dizinin yapımcılarından ve Netflix'ten resmi bir açıklama gelmedi. Resmi bir açıklama gelene kadar 2021'de 4. sezon geleceğine dair umutlar devam ediyor olacak.

ELITE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Itzan Escamilla: Samuel Samu García Domínguez

Miguel Bernardeau: Guzmán Nunier Osuna

Álvaro Rico: Polo Benavent

Arón Piper: Ander Muñoz

Mina El Hammani: Nadia Shana

Omar Ayuso: Omar Shana

Ester Expósito: Carla Rosón Caleruega

Danna Paola: Lucrecia 'Lu' Montesinos Hendrich

Jorge Lopez: Valerio Montesinos

Claudia Salas: Rebeka 'Rebe' de Bormujo Ávalos

Georgina Amorós: Cayetana Grajera Pando

Sergio Momo: Yeray

Leïti Sène: Malick

Jaime Lorente: Fernando Nano García Domínguez

Dizide Samuel, Nadia ve Christian Madrid, Las Encinas'taki prestijli özel liseye gitmek için burs alıyor. Ancak okullu kızlardan biri öldürüldü ve katilin öğrenciler arasında olduğundan şüpheleniliyor.

Bu sırada yeni gelenler aşağılanma ve zorbalıkla karşı karşıya kalır.

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