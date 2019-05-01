Fenerbahçe'nin Avrupa devleri tarafından takip edilen genç yıldızı Eljif Elmas için yeni iddia ortaya atıldı.

TMW'de yer alan habere göre; Makedon futbolcuya Inter, Lazio, Fiorentina, Tottenham ve Sevilla'nın ardından Atletico Madrid de talip oldu. Haberde, İspanyol ekibinin 19 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'ye 15 milyon Euro'luk bir teklifte bulunacağı belirtildi.

Öte yandan Eljif Elmas - Atletico Madrid flörtünde masada Nikola Kalinic isminin de olabileceği öne sürüldü. 31 yaşındaki Hırvat santrafor geçen sezon Milan'dan 14,5 milyon Euro karşılığında İspanya'nın yolunu tutmuştu.

Bu sezon 24 maçta forma giyen Nikola Kalinic, 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.