Fanatik'in haberine göre, Elif Elmas, sezon öncesi antrenmanların ve maçların yıldızı olmayı başardı. Geçen sene şans bulamayan genç orta saha oyuncusu, kısa sürede müthiş bir patlama yaptı. Makedon oyuncu, son olarak Cagliari mücadelesinde de sahanın en iyilerinden biri olmayı başardı. Elif, Josef’le çok iyi bir uyum yakaladı.

18 yaşındaki futbolcu, top rakipteyken bitmek bilmez enerjisiyle, bıkıp usanmadan pres yapıyor. Rakibe adeta nefes aldırmıyor.

Top Fenerbahçe’ye geçtiğinde ise Elif Elmas bambaşka bir role bürünerek takımını atağa kaldıran isim oluyor. Elif, Alper’in ikinci golünden önce yaptıklarıyla taraftarlar ve Ali Koç tarafından ayakta alkışlandı.

Genç futbolcu, her geçen gün artan performansıyla yeni sezonda ilk 11’in değişilmez isimlerinden biri olacağını gösterdi.

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