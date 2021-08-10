Geçtiğimiz yıl Antalya'da meydana gelen 6 ve 9 yaşındaki iki kardeşin cinsel istismarının davasındaki tahliye kararı sosyal medyada gündem oldu. Elmalı davası ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığından da açıklama geldi. İki kardeşin resimlerle çizerek anlattıkları istismara ilişkin davada sanıkların tahliyesi tepkilere neden olmuştu. Elmalı Davası sanıklarının televizyon programına katılmaları davayı yeniden gündeme getirdii. Elmalı davasının tüm detaylarını derledik...

ELMALI DAVASI NEDİR?

ANTALYA´nın Finike ilçesinde, anaokuluna giden kız çocuğu G.E.G. (6) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (9), anneleri Merve A. ve üvey babaları Rahmi A.'nın yanı sıra, dayıları ve birkaç erkeğin daha cinsel istismarına uğradığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Çocuklar, dayak ve istismarı çizdikleri resimlerle de anlattı. Babaanne G.S.'nin şikayeti üzerine ifadeleri alınan anne Merve A. ile Rahmi A. ise suçlamaları reddetti.

2020 Haziran ayında Balıkesir'de savcılığa giden babaanne G.S., 6 ve 9 yaşındaki iki torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla, eski gelini Merve A., kocası Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Savcılık, istismara uğradığı öne sürülen ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurdu.

İfadesinde anne ve babasının ayrıldığını söyleyen G.E.G., annesi Merve A.'nın Rahmi A. ile evlendiğini, ancak F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyleyerek, geçen yıl üvey babası Rahmi A. ile isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine istismarda bulunduğunu anlattı.

ELMALI DAVASI SANIKLARI İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Korkunç olayda sanıkların ifadeleri de ortaya çıktı. Sanıklardan Merve A., ifadesinde, "Çocuklarımın dolduruşa gelerek yalan beyanda bulunduklarını düşünüyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.

Diğer sanık Rahmi A. da "Çocuklara biz bir şey yapmadık. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Bu aşamada tahliyemi ve beraatımı istiyorum" diye konuştu.

İfadelerinin ardından mahkeme heyeti sanıklar Merve A. ve Rahmi A.'nın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmederek, duruşmayı 17 Eylül tarihine erteledi.

BİLİRKİŞİ ÇOCUĞUN VERDİĞİ BİLGİLERİ TUTARLI BULDU

Adli görüşmecinin hazırladığı raporda, G.E.G.'nin bilişsel kapasitesinin yaşına uygun olduğu ve yaşadığı olayı aktarabilecek sözel beceri düzeyine sahip olduğu kaydedildi. Raporda, çocuğun yaş ve gelişim düzeyi dikkate alındığında verdiği bilgilerin tutarlı ve anlaşılır olduğu kanaatine varıldığına vurgu yapıldı.

CİNSEL İSTİSMARI RESİMLERLE ANLATMIŞLARDI

Küçük kız ve ağabeyi, başlarına gelenleri, deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalıştı. İki kardeş resimlerle nasıl dayak yediklerini ve istismara uğradıklarını gözler önüne serdi. Bu resimler de soruşturma dosyasına girdi.

ANNE VE ÜVEY BABA TAHLİYE EDİLDİ

Geçen yıldan beri süren davada soruşturmanın adından tutuklanan anne ve üvey babanın tahliye edilmesine karar verildi. Suçlamaları kabul etmeyen anne ve üvey baba tahliye talep etti. Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartı ile tahliye edilen anne ve üvey babaya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da açıklama yaptı.

BAKANLIK'TAN TAHLİYELERLE İLGİSİ AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından söz konusu davaya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"06.05.2020 tarihinde iki kardeşin istismara uğradığı şüphesi oluşması üzerine konu kolluk güçlerine intikal ettirilmiştir. İlk görüşmenin Çocuk İzlem Merkezimizde yapılmasının ardından çocuklarımıza psikososyal destek verilmeye başlanmıştır.

Yargılama sürecinin başlaması ile birlikte Bakanlığımız davaya müdahil olmuştur. 16.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen ilk duruşmada anne ve üvey baba tutuklanmıştır.

05.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, Bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir.

05.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebinde bulunmuştur.

21.05.2021 tarihindeki duruşmada ise Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebini yinelemiştir.

Bu travmatik süreçte çocuklarımızı ihtiyaç duydukları sosyal hizmet modellerimiz ile desteklemeye devam ediyoruz.

Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ELMALI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da açıklama geldi. Savcılığın açıklamasında duruşmanın 1 Eylül 2021 tarihine bırakıldığı söylendi ve "Antalya Elmalı'da 2019 yılında İki çocuğun istismar edilmesi olayı ile ilgili Yargılama sürecinde delillerin toplanmış olması ve alınan beyanlardaki çelişkiler dikkate alınarak sanıkların 5 Ocak 2021 tarihinde tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bu karara itiraz edilmiştir. Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itiraz reddedilmiştir. 5 ay önce tutuksuz yargılanmalarına karar verilen sanıklar hakkındaki yargılama süreci devam etmekte olup, son duruşma 21 Mayıs 2021 tarihinde yapılarak, duruşması 17 Eylül 2021 tarihine bırakılmıştır." ifadelerine yer verildi.

ANNE VE ÜVEY BABA İDDİALARA CEVAP VERDİ

Türkiye'nin konuştuğu çift Merve- Rahmi Akman, ilk kez Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yaptı. Akman çifti, suçsuz olduklarını, mahkemenin kendilerini doktor, psikolog raporlarına göre tahliye ettiğini, çocuklarının, babaanneleri tarafından yönlendirildiğini, bunun da psikolog raporları ile kanıtlandığını söyledi.

Kızının 7 Mayıs 2020 tarihli adli tıp kurumu raporunda 'Vaginal muayenesinde yırtık bulunmadığı' yani, vajinal muayenede istismar bulgusu olmadığının yazdığını kaydeden Merve Akman, "Anal muayenede ise 'fissür mevcut olduğu' bu bulgunun livata (ters ilişki) eylemi ile olabileceği ancak kabızlık, parazit gibi hastalık nedeniyle de oluşabileceği, dolayısıyla bu bulgunun istismar bulgusu olduğundan kesin olarak bahsedilemeyeceği yazıldı. Gelelim bu rapordan 1 ay sonra alınan yine kızım hakkındaki ikinci adli tıp kurumu raporuna. 10 Haziran 2020'de adli tıp kızımdaki bulgu ile fiili livata arasında illiyet bağı kurulamayacağını söylüyor. Bu şekilde de kızımda hiçbir bulgu olmadığı anlaşılmış oluyor. Oğlumun raporları da benzer şekildedir" diye konuştu.

Rahmi Akman ise "Biz iki gündür eşimle Türkiye'nin baskısı altındayız. Sosyal medyadan bize ağır küfürler geliyor. Annemi, babamı, kardeşimi, eşimi, dostumu, arkadaşlarımı ağır şekilde tehdit ediyorlar. Bizim can güvenliğimiz yok. Biz çocukları istismar etmedik kesinlikle. Doktor raporlarımız, adli tıp raporlarımız vardır. Kesinlikle adli tıp raporlarında istismara dayanak hiçbir şey yoktur. Ben o çocuklara babasının yapmadığı babalığı yaptım, babasının vermediği sevgiyi verdim, babasının yapmadığı güzellikleri yaptım. Ben o çocuklara annesiyle beraber sahip çıktım. Benim sahip çıkmam suçsa siz yargıda karar verin" dedi.

BAKANLIK: DAVAYA MÜDAHİLİZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,6 Temmuz 2021'de TRT Haber'de katıldığı programda, Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin istismarı iddialarına dair açıklamalarda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak iddialara konu süreci hukuki ve sosyal destek olmak üzere iki yönlü yürüttüklerini belirten Yanık, şu bilgileri verdi:

"Hukuki süreç kapsamında davaya müdahiliz. Sosyal destek tarafına baktığımızda, olay ilk babaanne tarafından 5 Mayıs 2020'de Çocuk İzlem Merkezi'ne bir şikayet olarak geldi ve Bakanlık olarak ertesi gün olaya müdahil olduk. O tarihten itibaren Bakanlığımız bu olayın tarafı.

Dava daha bitmedi. Biz en başından beri süreci takip ediyoruz. Maalesef bu tür konularda dezenformasyon metodu da işliyor. Davayla ilgili olduğu söylenen birtakım ses kayıtları, yazışmalar, çizimler bu dosyaya ait değil. Yani bu dosyanın kendi delilleri ayrıca var. Ortada ciddi bir dezenformasyon yürüyor. Biz konuyu birebir takip ediyoruz. Davayı da takip ediyoruz. Bir şekilde kamuoyu duyarlılığını harekete geçiren, kışkırtan birtakım dezenformasyonlar da var. Onlara da dikkat etmek lazım. Bunlar adaleti tecelli ettiren şeyler değil, adaleti çoğu kere sabote eden, manipüle eden dezenformasyonlardır. O yüzden kamuoyunun birtakım noktalarda önüne sunulan bilgilerin gerçekliğini sorgulamasını da ben özellikle salık veriyorum." dedi.