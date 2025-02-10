Elon Musk'ın 76 yaşındaki annesi Maye Musk podyuma çıktı

Maye Musk'ın uzun süredir birlikte çalıştığı markanın baş tasarımcısı Taoray Wang, "Maye'ye bir insan ve bir kadın olarak gerçekten hayranım ve saygı duyuyorum. Bana ilham verdi. Yalnızca bana değil, Çin'deki pek çok müşterime de büyük ilham verdiğine inanıyorum" dedi.