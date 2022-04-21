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Elektrikli otomotiv devi Tesla 2022'in ilk çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin net kârı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 255 artarak 3,7 milyar dolara çıktı. Tesla'nın ilk çeyrekte elde ettiği gelir de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81 artışla 18,8 milyar dolara yükseldi.

Bu rekor kâr ve gelir Tesla CEO'su Elon Musk'ın 23 milyar dolarlık ödemeye hak kazanmasına yol açtı. Tesla CEO'su Elon Musk firmadan maaş almıyor. Ancak 2018 yılında imzalanan anlaşmaya göre Musk şirketin piyasa değeri ve mali performansına dayalı olarak 70 dolardan Tesla hissesi almaya hak kazanıyor. Anlaşmada 12 hedef bulunuyor ve her hedef tutturulduğunda Elon Musk 8.4 milyon adet Tesla hissesi almaya hak kazanıyor.

HEDEFLERİ TUTURDU

Reuters son mali sonuçlar ve Tesla hisselerinin yüksek performansıyla Musk'ın 9, 10 ve 11. hedefleri tutturduğunu bildirdi. Dün Tesla hisseleri 977.2 dolardan kapandı. Musk 25.2 milyon adet Tesla hissesini 70 dolara yani yaklaşık yüzde 90 indirimle kazanmaya hak kazandı.

Dünkü kapanış fiyatına göre halihazırda yaklaşık 250 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Musk, söz konusu alım-satımı gerçekleştirirse 23 milyar dolar net kazanç sağlayacak.

675 MİLYON DOLAR YATIRIM

Bunun yanında Musk'ın SpaceX e Tesla'dan daha az göz önünde bulunan altyapı şirketi The Boring Company de 675 milyon dolarlık yatırım aldı. Böylece firmanın piyasa değeri 5 milyar 675 milyon dolara yükseldi. Konuyla ilgili firmadan yapılan açıklamada söz konusu finansmanın mühendislik, operasyon ve üretim alanında işe alımların artırılmasında kullanılacağı belirtildi.

2016 yılında Elon Musk tarafından kurulan The Boring Company, şehirlerde yaygın tünel ağları inşa ederek trafiği azaltmayı hedefliyor. Bunu gerçekleştirirken gelişrtidiği tünel kazma teknolojileriyle maliyetleri düşürüp, yapım hızını artırmayı amaçlıyor. The Boring Company halka açık ilk tünel örneğini geçen yıl Las Vegas şehrinde tanıttı.

47 KİLOMETRE TÜNEL İNŞA EDİYOR

The Boring Company geçen yıl Las Vegas'ta 47 kilometrelik bir tünel ağı inşası için izin aldı. Tüneller 51 istasyonu birbirine bağlayacak. Tamamlandığında tünellerde saatte 57.000 yolcu taşınacak.

Halka açık olmayan The Boring Company'de son olarak 2018'de Elon Musk'ın yüzde 90 payı olduğu açıklanmıştı. Ancak o dönemden bu yana şirket önemli yatırımlar aldı ve hissedar yapısında değişiklikler oldu. Şu anda Musk'ın güncel payı bilinmiyor.

TWITTER İÇİN SATMASI BEKLENİYOR

Musk son haftalarda Twitter ile gündeme geliyordu. Şirketin yüzde 9.2'sini satın alan Musk'ın önce yönetim kuruluna gireceği açıklanmış, ardından bu karardan vazgeçilmişti. Ardından Elon Musk Twitter'ın tamamını satın almak üzere 43 milyar dolarlık teklifte bulundu. Analistler bu satın almanın finansmanı için Musk'ın Tesla hisselerini satmasını bekliyor.