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Elon Musk'ın Starlink Uyduları Türkiye'den gözlendi

Elon Musk'a ait Starlink uyduları zincir şekilde görüntülendi. Uydu takımları, Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edildi. Türkiye'den Starlink Uydularını görebilenler o anları Twitter'dan paylaştı

Elon Musk'ın Starlink Uyduları Türkiye'den gözlendi

Starlink, Elon Musk'ın tüm dünyaya hızlı ve kesintisiz internet için hayata geçirdiği bir projedir. Projenin uydularının yörüngede güvenlik riski yarattığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Bu proje kapsamında da binden fazla Starlink uydusu uzaya salındı. Bu uydular Türkiye'den de görübildi

ELON MUSK'IN STARLINK UYDULARI

STARLİNK PROJESİ NEDİR?

SpaceX, geçen yılın son aylarında kırsal kesimlerde yaşayan ve internete erişmekte güçlük çeken bölgeler için bir sözleşme imzalamıştı. Bu kapsamda yüksek hızlı internet için çalışmalarını sürdüren şirket, Starlink projesi kapsamında ön sipariş rekorunun kırıldığını açıkladı.

Bu proje kapsamında uzaya 12 bin uydu fırlatmayı hedefleyen SpaceX, bunun maliyetini de yaklaşık olarak 10 milyar dolar olarak açıklamıştı. Mart ayının başından bu yana 420 Starlink uydusu fırlatmayı başaran SpaceX, 60 uyduyu da yeni gönderdi.

Bu hızlı internet bağlantısı için Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere, Meksika, ABD ve Kanada başta olmak üzere pek çok ülke faydalanacak. Öte yandan Starlink ön siparişleri için 500 binden fazla başvuru yapıldı. Kullanıcılar 99 dolardan ön sipariş verebiliyor ve 499 dolarlık Starlink başlangıç kitini ödeyerek proejeye dahil olabiliyor.

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