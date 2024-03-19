Elon Musk, İsviçre polisinin aşırı sağcı Martin Sellner'in etkinliğini basmasına tepki gösterdi

Sosyal medya platformu X, aşırı sağcı "Kimlikçiler Hareketi"nin kurucusu Martin Sellner'in hesabını tekrar açtı. X'in patronu Elon Musk, paylaşımlarına hızla başlayan Sellner'ın İsviçre'de konuşmasının basılmasına tepki gösterdi.

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Sellner'in X hesabı, aşırılıkçı fikirler içeren paylaşımları gerekçe gösterilerek 4 sene önce askıya alınmıştı. Ancak hesap 10 gün önce tekrar açıldı.

Platforma geri döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Sellner, "Bu platformu daha serbest hale getirdiği için Musk'a özellikle teşekkür etmek istiyorum" dedi. Sellner, kapatılan hesapların hepsinin açılmasını istediğini belirtti.

Sellner, üç gün önce attığı tweet'te İsviçre'nin Aargau kantonunda konuşma yaptığı etkinliğin polis tarafından basıldığını ve. Aargau'dan iki aylığına yasaklandığını duyurdu.

Is this legal? — Elon Musk (@elonmusk) March 16, 2024

Musk verdiği cevapta "Bu yasal mı?" sorusunu yöneltti.

YENİ ZELANDA'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Avusturyalı yetkililer, Yeni Zelanda'da 2019'da Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen ve 51 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısının faili Brenton Tarrant'la işbirliği yaptığı şüphesiyle aynı yıl Sellner'ı soruşturmaya başlamıştı. Sellner, saldırıda parmağı olduğu iddialarını reddetmişti.

Ancak Tarrant'ın, Kimlikçiler Hareketi'ne 2 bin 487 Avustralya doları bağışladığı ortaya çıkmıştı. İncelenen e-postalar, Tarrant Avusturya'ya gelirse Sellner'in onunla görüşmek istediğini göstermişti.

MUSK SANSÜRE KARŞI OLDUĞUNU SAVUNDU

Teknoloji milyarderi, dün yayımlanan röportajda X'te ırkçılık içerdiği gerekçesiyle tartışılan gönderilerle ilgili konuştu. Bu tweet'lerin yasadışı olmadığını savunan Musk, eski CNN International spikeri Don Lemon'a "Yani Don, sansürü sevdiğini mi söylüyorsun?" demişti.

X'in yanı sıra Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin de patrolu olan iş insanı, içerik kontrolü için moderasyonu savunduğunu belirten Lemon'a "Moderasyon, sansürün propaganda için kullanılan karşılığı" yanıtını vermişti.

Musk, bir gönderinin yasadışı olması halinde platformdan kaldırılacağının altını çizdi.

*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.