Forbes dergisine göre dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, aktif olarak kullandığı ve bir ara satın almaya çalıştığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ses getirdi.

80 milyondan fazla takipçisi bulunan hesabından bir paylaşım yapan Elon Musk, "Manchester United'ı satın alıyorum, rica ederim" ifadelerini kullanınca futbol kamuoyunun da gündemine bomba gibi oturdu.