Forbes dergisine göre dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, aktif olarak kullandığı ve bir ara satın almaya çalıştığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ses getirdi.
80 milyondan fazla takipçisi bulunan hesabından bir paylaşım yapan Elon Musk, "Manchester United'ı satın alıyorum, rica ederim" ifadelerini kullanınca futbol kamuoyunun da gündemine bomba gibi oturdu.
2005 yılından bu yana Glazer Ailesi'ne ait olan Manchester United taraftarları konuyu tartışmaya koyulurken Musk yeni bir paylaşımla bu haberi yalanladı ve "Ciddi değildim, bu Twitter'da uzun süredir devam eden bir şaka. Herhangi bir spor takımını satın almıyorum" ifadelerini kullandı.
Gayrimenkul zengini olan Glazer Ailesi'nin Manchester United'ı sahipliği kulübün taraftarlarının büyük bir bölümünü memnun etmiyor. Son yıllarda ciddi paralar harcamasına rağmen Manchester City ve Liverpool gibi rakiplerinin gerisinde kalan Manchester United'ı Mart 2021'de Avram Glazer, 70 milyon sterlinlik hissesini satışa çıkarmıştı.
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