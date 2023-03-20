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Elon Musk'tan Taylor Swift'e: Limbik rezonans becerisi olağanüstü

Elon Musk, Taylor Swift hakkında yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Swift için "Limbik rezonans becerisi olağanüstü" ifadelerini kullanan Musk, ünlü şarkıcının hayranlarının tepkisini çekti

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  • Elon Musk'tan Taylor Swift'e: Limbik rezonans becerisi olağanüstü - Magazin haberleri

    Twitter CEO'su Elon Musk, şarkıcı Taylor Swift hakkında yaptığı paylaşımla gündemde. Musk, Swift'le ilgili peş peşe paylaşımlar yapınca şarkıcının hayranlarının tepkisini çekti.
  • Elon Musk'tan Taylor Swift'e: Limbik rezonans becerisi olağanüstü - Magazin haberleri

    Elon Musk, Arizona'da tura çıkan Taylor Swift hakkında atılan bir tweet'e "Limbik rezonans becerisi olağanüstü" diye yazdı.

    Limbik rezonans, bir kişinin derin duygusal durumları paylaşma kapasitesinin beynin limbik sisteminden kaynaklanması fikrini ifade ediyor.
  • Elon Musk'tan Taylor Swift'e: Limbik rezonans becerisi olağanüstü - Magazin haberleri

    Bununla da yetinmeyen Elon Musk, Swift'in resmi hesabından paylaşılan fotoğraflara da bir tweet'le yanıt verdi. Musk, ayrıca bir kullanıcının "Musk ile Swift sevimli bir çift olur mu?" sorusuna da "hem ağlayıp hem gülen" bir emojiyle yanıt verdi.
  • Elon Musk'tan Taylor Swift'e: Limbik rezonans becerisi olağanüstü - Magazin haberleri

    Elon Musk'ın Taylor Swift'e olan bu ani ilgisi, ünlü şarkıcının hayranlarını kızdırdı. Bir Swift hayranı Musk'a "Ondan uzak dur" diye yazdı. Bir başkası ise "Taylor Swift'i rahat bıraksan iyi olur ahbap" diye yazdı.

    Fotoğraflar: AP

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