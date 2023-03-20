Elon Musk'tan Taylor Swift'e: Limbik rezonans becerisi olağanüstü

Bununla da yetinmeyen Elon Musk, Swift'in resmi hesabından paylaşılan fotoğraflara da bir tweet'le yanıt verdi. Musk, ayrıca bir kullanıcının "Musk ile Swift sevimli bir çift olur mu?" sorusuna da "hem ağlayıp hem gülen" bir emojiyle yanıt verdi.