Elti dehşeti! 17 yerinden bıçakladı 0:00 / 0:00

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Show Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre elti vahşeti İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşandı.

Behice Çayıroğlu'nun eltisi geçtiğimiz günlerde kendisini arayarak eve gelmek istedi. Çayıroğlu da misafir ettiği eltisine kahve hazırlamak için mutfağa gitti. O esnada misafir eltinin çocuğu meyve istedi. Meyve bıçağını eline alan kadın birden mutfağa yönelerek akıl almaz olayı başlattı.



ALTTAKİ KOMŞU ÇIĞLIKLARA KOŞTU

Misafirliğe geldiği ev sahibine üstüste bıçağı saplayan kadın bununla da kalmadı. Kaynar suyu kadının kafasına boca eden elti. Alt kattaki komşu çığlıkları duyup da gelmese vahşet daha da sürecekti.

MAHKEMECE SERBEST BIRAKILDI



Behice Çayıroğlu aldığı darbelerle tam 2 ay boyunca yoğun bakımda kaldı. Hayati tehlikeyi atlatan kadın yaşadığı şokun üstesinden gelememişken ikinci bir şok yaşadı. Eltisi mahkemece serbest bırakıldı. Acılı kadın "Bana bunu yapanların dışarıda kalmasını istemiyorum" diye konuştu.