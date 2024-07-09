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        Haberler Dünyadan Elton John hakkında mağazada pet şişeye idrar yaptığı iddiası - Magazin haberleri

        Elton John hakkında mağazada pet şişeye idrar yaptığı iddiası

        Elton John kadar ünlü biriyseniz istediğiniz her yer tuvaletiniz olabilir. Ünlü müzisyen hakkında mağazada pet şişeye idrar yaptığı iddiasında bulunuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 13:51 Güncelleme: 09.07.2024 - 14:03
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        Ünlü müzisyen Elton John hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Fransa'da bir spor ayakkabı mağazasında alışveriş yaparken dayanamayıp mağazanın ortasında plastik bir şişeye idrarını yaptığı öne sürüldü. İddia sahibi, mağazanın sahibi.

        Fransa'nın Nice şehrindeki ayakkabı mağazasının sahibi Ryan Sukkar; "Elton John pazartesi öğleden sonra iki oğlu ve bir korumasıyla birlikte dükkana geldi, umumi tuvalet olup olmadığını sordu" dedi.

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        Ryan Sukkar, tuvalet olmadığı yanıtını alan Elton John'un korumasına dönüp bir şişe istediğini, ardından diğer alışveriş yapanlardan birkaç adım uzaklaşarak tuvalet ihtiyacını giderdiğini söyledi.

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        Ryan Sukkar, yere bir miktar idrar kaçırdığı için Elton John'un güvenlik görevlisinden peçete istediğini söyleyerek, üç yıldır işlettiği mağazasında ilk kez böyle bir olay yaşadığını belirtirken, şoke olduğunu ve hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.

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        Olay esnasında Elton John'u tanımadığını söyleyen Ryan Sukkar, mesleğini sorduğunda "Ben Elton John. Bildiğin Elton" yanıtını aldığını anlattı.

        İnternette hızlı bir arama yaptığını söyleyen Ryan Sukkar, yaşadığının büyük bir olay olduğunu fark ettiğini, çocuklarına iki çift spor ayakkabı satın alan Elton John'un fotoğrafını çekip mağazadan ayrılmadan önce el sıkıştığını belirtti.

        #Elton John
        #idrar
        #TUVALET
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