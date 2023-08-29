Elton John taburcu edildi

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"ALTIMA BEZ BAĞLADIM" DEMİŞTİ

Öte yandan John, 2017'de Las Vegas konserinden iki hafta önce prostat ameliyatı olduğunu ve dolayısıyla idrarını tutamadığını belirtmişti.

Altına bez bağladığını ifade eden Elton John, uzun yıllardır kellikle de mücadele ettiğini dile getirmişti.

Ünlü şarkıcı, "Kel olmayı sevmiyorum. 'Shrek' gibi görünüyorum" demişti.

Fotoğraflar: AP, AA