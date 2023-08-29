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        Haberler Dünyadan Elton John taburcu edildi - Magazin haberleri

        Elton John taburcu edildi

        Fransa'daki evinde düşerek kaza geçiren 76 yaşındaki Elton John, önlem amaçlı hastaneye kaldırılmıştı. John'un tedavisinin ardından taburcu edildiği duyuruldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 09:00 Güncelleme: 29.08.2023 - 09:00
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        76 yaşındaki İngiliz şarkıcı Elton John, 2018'de başladığı dünya turnesini geçtiğimiz günlerde tamamladı.

        900 milyon dolarlık (23.787.000.000 TL) bilet satışıyla bu alanda rekon kıran Elton John, turnenin bitiminde Fransa'daki evinde dinlenmeye çekildi.

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        "EVİNE DÖNDÜ"

        Elton John, talihsiz bir kaza geçirdi. John, evinde düştükten sonra hastaneye kaldırıldı. Şarkıcıya yakın kaynaklar, "Önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı. Gerekli kontrollerin yapılmasının ardından bu sabah evine geri döndü. Durumu iyi" açıklamasında bulundu.

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        "SAĞLIĞI YERİNDE"

        Elton John'un taburcu edildiğini duyuran menajeri, "Fransa'nın güneyindeki evinde ayağının kaymasının ardından tedbir amaçlı olarak yerel bir hastaneye gittiğini teyit edebiliriz. Kontrollerin ardından taburcu edildi. Şu anda evinde ve sağlığı yerinde" şeklinde konuştu.

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        "ALTIMA BEZ BAĞLADIM" DEMİŞTİ

        Öte yandan John, 2017'de Las Vegas konserinden iki hafta önce prostat ameliyatı olduğunu ve dolayısıyla idrarını tutamadığını belirtmişti.

        Altına bez bağladığını ifade eden Elton John, uzun yıllardır kellikle de mücadele ettiğini dile getirmişti.

        Ünlü şarkıcı, "Kel olmayı sevmiyorum. 'Shrek' gibi görünüyorum" demişti.

        Fotoğraflar: AP, AA

        #Elton John
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