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        Haberler Dünyadan Elton John'un eşyaları açık artırmada satışa çıktı - Magazin haberleri

        Elton John'un eşyaları açık artırmada satışa çıktı

        Ünlü şarkıcı Elton John'un Atlanta'daki evindeki yaklaşık bin eşyası satışa sunuldu. Eşyaların toplam değerinin 10 milyon dolar civarında olduğunu belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2024 - 16:34 Güncelleme: 10.02.2024 - 16:35
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        Elton John'un Atlanta'daki evindeki yaklaşık bin eşyası New York'ta Christie's müzayede evinde satışa sunuldu.

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        'Elton John'un Koleksiyonu: Elveda Peachtree Yolu' isimli sergi listesinde John'un kostümleri, botları ve lüks otomobili de yer alıyor.

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        Satışa sunulan koleksiyon, 21 Şubat'a kadar ziyaretçiler için ücretsiz olarak sergilenecek.

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        Müzayede evi tarafından bir açıklama da yapıldı.

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        Açıklamada; "Christie's, halkı Elton John'un mirasını ve müziğini kutlamaya davet ediyor. Damien Hirst imzalı özel bir parçadan Sandy Powell tarafından tasarlanan 18'inci yüzyıldan kalma abartılı bir kostüme kadar türünün tek örneği parçalardan oluşan zengin koleksiyonu keşfedin" denildi.

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        Koleksiyon, müzisyenin hayatını, aşklarını ve ilgi alanlarını, ayrıca dünya çapında hayranlık uyandıran kariyerini ve vizyonunu yansıtıyor.

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        Eşyaların toplam değerinin 10 milyon dolar değerinde olduğu kaydedildi.

        #Elton John

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