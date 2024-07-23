Emanet parayı aldı! 1 milyon dolarla böyle kaçtı!

İstanbul'da olay 4 Temmuz günü Fatih’te meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Fatih’te emlakçılık yapan B.B. (64), 36 milyon Türk lirası değerinde olan 1 milyon Euro dövizini dolara çevirmek istedi. Bunun için de her zaman çalıştığı döviz firmasıyla irtibata geçti.

DOLARLARLA KAÇTI Bu talep üzerine döviz firması, para taşıma işinde çalışan kendi çalışanı Mehmet E.Ç.’yi (50) görevlendirdi. B.B.’den 1 milyon Euro'yu alan Mehmet E.Ç., döviz firmasında parayı dolara çevirdi. Mehmet E.Ç., parayı sahibi B.B.’ye götüreceğine ortadan kayboldu.

REKLAM SANİYE SANİYE KAÇIŞI KAMERADA Şüphelinin paraları alıp kaçması üzerine, B.B. şikayette bulundu. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çalışma yapan polis ekipleri, şüphelinin döviz bürosundan parayı dolara çevirmesi anlarına ait güvenlik kameraları buldu. Takibi derinleştiren polis, şüphelinin, taksi değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştığı görüntülere de ulaştı.