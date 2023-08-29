EMEKLİ ARA ZAMMI SON DAKİKA 2023: Emekli maaşına ne zaman ve ne kadar ek zam yapılacak? SSK, Bağ-Kur ve memur emekli ek zammında son gelişmeler!

EMEKLİ ARA ZAMMI SON DAKİKA 2023: Emekli maaşına ne zaman ve ne kadar ek zam yapılacak? SSK, Bağ-Kur ve memur emekli ek zammında son gelişmeler!

Emekli maaşlarına ek zam müjdesi geldi. Milyonlarca emekli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen ek zam müjdesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yapılacak ek zammın detaylarını paylaştı. Peki, SGK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine yüzde kaç zam yapılacak? Emekli ek zammı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

"Şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız yetkili sendikalarla sürdürüyor. Bu ay sonuna kadar da devam edecek. Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamanlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammıyla ilgili şu açıklamaları yaptı;

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BİNALİ YILDIRIM'DAN KRİTİK AÇIKLAMA!

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise açıklama yaparak, düzenleme için tarih verdi. Yıldırım, memur maaş zamlarıyla ilgili, "Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" dedi.

Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Emekli maaşlarını 2 bin 500'den 7 bin 500'e kadar çıkarmış olsak da yüksek enflasyon karşısında yetersiz kaldı. En düşük memur maaşı 2 katına çıktı, asgari ücret 11 bin 400 TL oldu. Burada en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımız zayıf kaldı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan da ipuçlarını verdi. Benim edindiğim bilgilere göre de Meclis açılır açılmaz özellikle emekliler için 7 bin 500 TL alanlar başta olmak üzere bütün emeklilerle ilgili ciddi bir iyileştirme yapılacak."

Şu anda tatilde olan TBMM 1 Ekim'de açılıyor.