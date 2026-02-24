Emekli bayram ikramiyesi 2026 ödeme takvimi: Ramazan ayı emekli ikramiyesi ne zaman ve ne kadar yatacak?

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR İÇİN HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

Vefat eden sigortalının ardından dul ve yetim aylığı bağlanan hak sahipleri, belirlenen ikramiye tutarını hisseleri oranında alacak.

Örneğin dul aylığını yüzde 75 oranında alan bir kişi, açıklanan ikramiyenin yüzde 75'i kadar ödeme alacak. Yüzde 50 oranında aylık bağlananlar ikramiyenin yarısını, yüzde 25 oranında aylık alanlar ise dörtte birini alacak.

Sürekli iş göremezlik geliri alanlara yapılacak ödeme de iş göremezlik oranına göre hesaplanacak. Gelir oranı ne kadarsa, ikramiye de aynı oran üzerinden yatırılacak.

Öte yandan 65 yaş aylığı alanlar dahil diğer hak sahiplerine herhangi bir hisse uygulaması yapılmayacak; belirlenen tutar tam olarak hesaplara yatırılacak.