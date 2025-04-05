Emekli bayram ikramiyesi farkı ödeme tarihleri 2025 belli oldu. Emeklilerin bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM’den geçti ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Akabinde ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bin liralık emekli ikramiyesi farkı ödeme günlerini duyurdu. Buna göre Ramazan Bayramı ikramiyesi farkı ödemeleri 3-5 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak. Bilindiği üzere ikramiyenin 3 bin liralık kısmı bayram öncesinde ödendi. Peki; SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı 1000 TL emekli bayram ikramiyesi farkı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 4A-4B-4C tahsis numarasına göre bayram ikramiyesi farkı ödeme günleri…