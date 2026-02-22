Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ramazan Bayramında emekli vatandaşlara ne kadar ikramiye verilecek?
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte emeklilere ödenen bayram ikramiyesi yeniden gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre bu yıl ikramiyelerde yüzde 25 oranında artış yapılması beklentiler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 4 bin TL olarak ödenen tutarın, bu yıl ne kadar olacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, 2026 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi yeniden gündeme taşındı. Geçtiğimiz yıl 4 bin TL olarak ödenen tutarın bu yıl artırılması beklenirken, masada yüzde 25’lik zam ihtimali bulunduğu konuşuluyor. Ancak ikramiye tutarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, rakam kesinleşti mi?
BAYRAM EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; henüz kesin bir karar olmasa da hükümet, 2026 yılında emeklilere ödenecek bayram ikramiyelerinin 4 bin TL’den, 5 bin TL’ye çıkarılması hususunda çalışma yapacak.
Söz konusu çalışma hayata geçirilirse emekliler iki bayramda 10 bin TL ikramiye alacak bu da yüzde 25'lik bir artışa işaret ediyor.
İhtimaller arasında 5 bin 500 TL gibi tutarların olduğu ifade edilse de bu ihtimal oldukça zayıf olarak değerlendiriliyor.
Emekli bayram ikramiyesinin yüzde 50 artarak, 6 bin TL'ye çıkarılması bütçe dengeleri ve kaynak açısından mümkün görünmüyor.
ZAMLI İKRAMİYELERİN HAZİNEYE TUTARI 35 MİLYAR TL
Bayram ikramiyeleri 4 bin TL’den 5 bin TL’ye çıkarılırsa; 17 milyonu aşkın emekliye ödenecek bayram ikramiyesindeki artışın toplam ek maliyeti iki bayram için yaklaşık 35 milyar TL olacak.
6 bin TL gibi bir senaryoda ilave maliyet daha artıyor. İkramiyelere 2 bin TL’lik artış 70 milyar TL’ye yakın bir kaynak gerektiriyor.