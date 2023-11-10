EMEKLİ İKRAMİYELERİ ÖDEME TARİHLERİ 2023 | 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYELERİ ÖDEME TARİHLERİ 2023 | 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 12.2 milyon emekliye ve dul ve yetim aylığı alanlara ödenecek olan 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemelerinin gerçekleştirileceği tarihe ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılına özel olarak emeklilere tek sefere mahsus olmak üzere 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemeleri hesaplara yatırılıyor. İşte 2023 SSK ve Bağ-Kur 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödemelerinde son durum...

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2023 EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor. SGK ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, Bağkur ödemeleri 14 Kasım'da yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, gelir veya aylık alan çalışmayan emeklilere 5 bin TL tutarında, dul ve yetimlere de bu tutarın aylıktaki hisseye göre yapılmasına 11 Kasım itibarıyla başlanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bu ödeme SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü 17,18, 19 olanlar için 11 Kasım'da yapılacak.

Ödeme günü 20, 21, 22 olanlara 12 Kasım ve ödeme günü 23, 24, 25, 26 olanlara ise 13 Kasım'da söz konusu ödeme yapılacak.

Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise söz konusu ödemeler 14 Kasım'da yapılacak.