Emekli ikramiyeleri Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ödeniyor. Bu sene EYT'lilerle birlikte 15 milyon emekli, zamlı bayram ikramiyesinden faydalanacak. Peki, yeni emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? İşte 2023 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve zammı ile ilgili merak edilenler...