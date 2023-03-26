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Emeklilere müjde: İkramiye yüzde 82 zamlandı! Emekli ikramiyesi ne kadar oldu ve ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi zamlandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yılda 2 kez ödenen emekli bayram ikramiyelerine yüzde 82 oranında zam yapıldığını duyurdu. Açıklamaların ardından gözler 2023 emekli ikramiyesi ne kadar oldu, emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? sorularına çevrildi. İşte 2023 emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ile ilgili bilgiler...

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  • EMEKLİ İKRAMİYELERİ zam oranı belli oldu! 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

    Emekli ikramiyeleri Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ödeniyor. Bu sene EYT'lilerle birlikte 15 milyon emekli, zamlı bayram ikramiyesinden faydalanacak. Peki, yeni emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? İşte 2023 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve zammı ile ilgili merak edilenler...
  • EMEKLİ İKRAMİYELERİ zam oranı belli oldu! 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

    ZAMLI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ  BELLİ OLDU!

    Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiyee ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyor. 2023 yılında geçerli olacak emekli bayram ikramiye tutarı son dakika açıklamasıyla belli oldu. 

    AK Parti Grup başkanvekili Mustafa Elitaş bayram ikramiyelerinin 2 bin TL'ye çıktığını duyurdu.
  • EMEKLİ İKRAMİYELERİ zam oranı belli oldu! 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

    MUSTAFA ELİTAŞ ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİNİ AÇIKLADI

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

    Elitaş, "16 maddelik yasa teklifine 2 madde daha ilave ediyoruz. Basın toplantısından sonra Cumhurbaşkanımızla konuştuk. 1100 TL ikramiyeye 900 TL ilave ile 2 bin TL olacak. Bu düzenlemeyi de yasa teklifine ekliyoruz." ifadelerini kullandı.
  • EMEKLİ İKRAMİYELERİ zam oranı belli oldu! 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

    Konuya ilişkin henüz resmi bir tarih açıklama yapılmadı. Zamlı emekli bayram ikramiyelerinin Ramazan Bayramı öncesi hesaplara yatması bekleniyor. 
  • EMEKLİ İKRAMİYELERİ zam oranı belli oldu! 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

    EYT'LİLERİ DE KAPSAYACAK

    Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirmiş ve sözlerine şunları eklemişti: "Önerilerimizi Cumhurbaşkanımızın olumlu değerlendireceğini ümit ediyorum. Bu çalışma emeklilerin hayatında ciddi rahatlama sağlayacak."
  • EMEKLİ İKRAMİYELERİ zam oranı belli oldu! 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

    KİMLERE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENİR?

    Ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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