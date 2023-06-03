EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bakanlık tarafından çalışmaları yürütülen en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılması düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Buna göre Kurban Bayramı ikramiyeleri de yeni bir açıklama gelmediği takdirde 2 bin TL olarak ödenecektir.