Emekli maaşı ne kadar oldu?

Emekliye bayram ikramiyesi tarihi belli mi? Emekli ikramiyesi en zaman yatacak? soruları emekli ve yakınları tarafından soruluyor. Emeklilere ramazan ve kurban bayramları öncesinde 1000 liralık ikramiye veriliyor. İşte emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili detaylar...

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ TARİHİ BELLİ Mİ?

Kurban Bayramı öncesinde yatırılması beklenen emeklilerin bayram ikramiyesi için henüz bir tarih belirlenmedi. Ancak emeklilerin Kurban Bayramı öncesinde yani 30 Temmuz'a kadar ikramiyelerini alması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapılır yapılmaz detaylar haberlerimizde yer alacak.

EMEKLİYE RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ERKEN YATTI

Bu sene Mayıs ayı sonunda idrak edilen Ramazan Bayramı ikramiyeleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında öne çekilerek Nisan ayı başında yatırılmıştı.