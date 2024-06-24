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        Haberler Bilgi Ekonomi Emekli indirimleri nelerdir? 2024 emekli indiriminin geçerli olduğı yerler nereleri misafirhane, öğretmenevi, KYK, PTT?

        Emekli indirimi devam ediyor! Emekli vatandaşlara nerelerde indirim uygulanıyor?

        Emekli vatandaşlar kamuya ait kurumlarda çeşitli indirimlerden yararlanabiliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla beraber emekliler; misafirhane, PTT, TCDD veya öğretmenevi gibi birçok tesisten indirimli bir şekilde hizmet alabiliyor. İşte, emekli indiriminin geçerli olduğu yerler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 07:47 Güncelleme: 24.06.2024 - 07:47
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        Emekli vatandaşlar, birçok kamu tesisinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanabiliyor. KYK yurtları, TCDD biletleri, misafirhane, PTT Kargo gibi birçok kamusal alanda emeklilere farklı oranlarda indirim uygulanıyor. İşte, 2024 Haziran itibarıyla emekli vatandaşların indirimli hizmet alacağı kurumlar...

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        TCDD'DE YÜZDE 10 EMEKLİ İNDİRİMİ

        TCDD'de yıl boyunca emeklilere ana hat trenlerinde yüzde 10 indirim yapıldı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 1 Nisan’dan itibaren yüksek hızlı (YHT), anahat ve bölgesel trenlerde uygulanmaya başlanan emeklilere yüzde 10 indirim kampanyasından faydalanan emekli vatandaş sayısının 62 bin kişiye ulaştığını söyledi.

        Bakan Uraloğlu, "Akıl ve alın terleriyle ülkemize hizmet eden emeklilerimiz, seyahatlerinde ağırlıklı olarak yüksek hızlı trenleri tercih ediyor. İndirimi başlattığımız Nisan ayının başından bu yana yüksek hızlı trenlerle 37 bin 500, anahat trenleri ile 10 bin 321, bölgesel trenlerle ise 14 bin 240 emeklimiz yolculuk yaptı" dedi.

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        EMEKLİLERE YÜZDE 15 İNDİRİM!

        Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aylık alan emeklilere kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane, öğretmenevi ve diğer sosyal tesislerde yüzde 15 oranında indirim uygulanıyor.

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        EMEKLİLERE ÜCRETSİZ KYK YURDU

        Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurtlar, 2023-2024 akademik yılın tamamlanmasından sonra Temmuz ayında 1 aylığına ücretsiz bir şekilde emeklilere açılacak.

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        PTTCELL'DEN EMEKLİ PAKETİ

        PTTCell tarafından emeklilere özel Emekli Paketi oluşturuldu. Aynı şekilde PTT Kargo da emeklilere özel yüzde 20 indirim sağlanıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen emekli vatandaşlar, PTT şubelerine giderek Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını ibraz etmeleri halinde indirimden faydalanabilecek.

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        TROY KARTA ÇEŞİTLİ İNDİRİMLER

        Yerli ve milli ödeme sistemi olan Troy ile bankalarla yapılan protokol çerçevesinde emekli kartları aracılığıyla fatura ödemelerinde, eczane ve market harcamalarında belirlenen üst limit dahilinde, giyim mağazalarında indirimler tanımlanacak.

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        EMEKLİ İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

        İndirimden emekli aylığı almakta olanların yanı sıra ölüm aylığı alanlardan sadece dul aylığı alanlar ile anne, baba sıfatıyla gelir ve aylık alanlar da yararlanabilecek.

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        EMEKLİ İNDİRİMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

        Söz konusu indirimler 21 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla başladı ve 31 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek. Karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

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