Emekli intibak artışı olacak mı? 2000 sonrası emekli intibak düzenlemesi olacak mı? Emekliler merak içerisinde bu soruların cevabını araştırıyor. Konuyla ilgili Türkiye Emekliler Derneği Başkanı'ndan konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte merak edilip araştırılan soruların cevabıyla ilgili detaylar...

EMEKLİLER DERNEĞİ'NDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "2000 ardından emekli olanların intibaklarının yapılması amacıyla Hükümetimize çağrımızı tekrarlıyoruz. Katkı payları, emeklilerimizin ödeme gücünü zorlamakta ve sıhhat hakkını rizikoya etmektedir. Bu nedenle, katkı paylarından emekliler muaf tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.

2000 öncesi emekli olanlara tanınan intibak yasası için sonrasında emekli olanlarda talepte bulunuyor. İntibak isteği yaşama geçerse 355 TL zam yolu açılacak.