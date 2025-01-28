Emekli maaş farkı ödeme tarihi 2025: SSK ve Bağkur emekli zam farkları ne zaman yatacak?
SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı ödeme tarihi 2025 Ocak ayının son günlerine girilmesiyle birlikte gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. 6 aylık enflasyona göre emekli zam oranı belli oldu. 2025 Ocak zammı ile emekli maaşları yüzde 15,75 oranında artış yaşadı. Böylece SGK 4A, 4B en düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseldi. Ancak bu artışı içeren kanun teklifi henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Ocak ayında en düşük emekli maaşı eski tutar olan 12.500 TL üzerinden yapıldığından ek ödeme yapılacak. Peki, SSK ve Bağkur emekli maaşı fark ödemeleri ne zaman yatacak? İşte tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri…
SGK emekli maaş farkları ödeme tarihi milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. 2025 yılının ilk yarısında geçerli olacak emekli zammı yüzde 15,75 olarak hesaplandı. Buna göre Ocak-Haziran dönemi için en düşük emekli aylığı 14.469 TL oldu. En düşük emekli maaşına yapılan artışı da içeren yasa teklifi henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Bu nedenle en düşük tutar üzerinden maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını eski tutar olan 12.500 TL üzerinden aldı. Gözler ise zam farklarının ödeneceği tarihe çevrildi. Peki, SSK ve Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte detaylar…
2025 EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU
6 aylık enflasyona göre, 2025 yılının ilk yarısında geçerli olacak emekli zam oranı belli oldu. 2025 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına yüzde 15,75 oranında zam yapıldı.
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı da yüzde 15,75 oranında artış yaşadı. Böylece en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseldi.
Memur emeklisi ise enflasyon ve toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 11,54 zam almaya hak kazandı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TBMM'DEN GEÇTİ Mİ?
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Ancak en düşük emekli aylığının 14 bin 469 liraya çıkarılmasını da içeren Kanun Teklifi, henüz TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmedi.
EMEKLİ ZAMMI RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYINLANACAK?
SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli aylığı henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Karar yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.
Kararın önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.
SSK, BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?
SGK en düşük maaş düzenlemesi Meclis’te onaylandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Hemen ardından SGK maaş farklarını ödemek için harekete geçecek.
Daha sonra belirlenen tarih ve günlerde 2025 Ocak ayı emekli maaşı zam farkı ödenecek. Emekli maaş farklarının Şubat ayının ilk haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor.
SGK veya Bakanlıktan fark ödemelerinin yapılacağı tarih ve gün hakkında açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNE NE KADAR ZAM FARKI ÖDENECEK?
Taban maaş düzenlemesi, yaklaşık 3,7 milyon emekliyi etkileyecek. Bunlardan 1,7 milyon emekli ise 12.500 TL'lik en düşük emekli maaşını alıyor.
Emekli maaş farkı tutarı, 1.969 TL civarında olacak.
MEMUR EMEKLİSİ ZAM FARKI ÖDENDİ!
Öte yandan memur emeklileri aylıklarını ayın 1-5'i arasında aldıkları için enflasyon artışı maaşlarına eklenmemişti. 2,5 milyon memur emeklisine yüzde 11.54 oranındaki artış farkları ödendi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz hafta Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alanların 2024 yılı ek ödemelerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.
4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
BAĞKUR (4B) EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.
3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.
Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.