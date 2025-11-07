Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: 2026 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı ile emekliye yüzde kaç zam gelecek?

        En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye yüzde kaç zam yapılacak?

        Ocak ayında emeklilerin alacağı zam için geri sayım başladı. TÜİK'in açıkladığı ekim ayı verileriyle birlikte 4 aylık enflasyon netleşti. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak zammın ilk bölümünü oluşturuyor. Ancak kesin artış için kasım ve aralık enflasyon sonuçları kritik önem taşıyor. Milyonlarca emeklinin merak ettiği soru ise "En düşük maaş ne kadar olacak?" oldu. İşte emekli zammında son gelişmeler...

        Giriş: 07.11.2025 - 21:45 Güncelleme: 07.11.2025 - 21:45
        Emekliler gözünü 2026 yılı Ocak ayına çevirdi. Maaşlara yapılacak zamda belirleyici olan altı aylık enflasyon hesaplamasında ilk dört ay için artış ortaya çıktı. Bu rakam, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden zam beklentisini şekillendirirken, memur emeklileri de enflasyon farkıyla birlikte toplu sözleşme payını bekliyor. Kesin zam oranı, kasım ve aralık verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. Peki, maaşlar yeni yılda nasıl değişecek, taban aylık ne kadar olacak? İşte 2026 Ocak zammına dair son gelişmeler…

        ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

        Ekimde yıllık enflasyon yüzde 32.87, aylık enflasyon yüzde 2.55 oldu

        TÜİK ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre ekimde enflasyon yıllık yüzde 32.87, aylık yüzde 2.55 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 37.15 olarak hesaplandı.

        Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 3.23, yıllık enflasyon ise yüzde 33.29 olarak açıklanmıştı.

        4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

        Ekim ayı enflasyon verilerinin ardından enflasyon farkı SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 10,25 oldu.

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        İşte Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın 3 Kasım tarihinde kaleme aldığı yazı...

        En düşük emekli aylığına 2025 yılında ocak ve temmuz aylarında son 6 aylık enflasyon oranında artış yapıldı. Geçen yıl 12.500 TL olan en düşük emekli aylığı ocak ayında yüzde 15,75 oranında artırılarak 14.469 TL’ye, temmuz ayında da yüzde 16,67 oranında artırılarak 16.681 TL’ye yükseltildi.

        2025 yılı enflasyonu yüzde 30 oranında çıkarsa en düşük emekli aylığının da 6 aylık enflasyon oranında artırılarak ocak ayında 18.586 TL’ye çıkartılması bekleniyor.

        OCAK AYINDA MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ DAHA YÜKSEK ZAM ALACAK

        Yıllık enflasyonun yüzde 30 olması halinde emekli memur aylıkları ocak ayında yüzde 17,79 oranında artacak. En düşük emekli memur aylığı 22.670 TL olacak.

        SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan zam ocak ayında yüzde 11,42’de kalacağı için emekli memurlar ile aralarında 6,37 puan zam farkı olacak.

        Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ile emekli memur aylıklarına yapılacak zam arasında 6 puandan fazla fark ortaya çıkacak. Enflasyon yüzde 30’un üzerine çıktıkça fark artacak. Emekli aylıkları arasındaki fark yıllık enflasyon yüzde 31 olduğunda 6,42, yüzde 32 olduğunda 6,46, yüzde 35 olduğunda ise 6,61 puana ulaşacak.

        SON ÜÇ MAAŞ ZAMMINDA SSK VE BAĞ-KUR'LULAR LEHİNE FARK OLUŞTU

        2024-2025 yıllarında uygulanan 6. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesinin ilk 6 aylık döneminde memurlar lehine fark olurken, izleyen 6 aylık dönemlerde SSK ve BAĞ-KUR’lular lehine fark oluştu.

        2024 yılı ocak ayında ortaya çıkan farkın giderilmesi için SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına kanunla artış yapıldı. 2024 ocak ayında emekli memur aylıkları yüzde 49,25 artarken, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarındaki artış yüzde 37,57’de kalacaktı. Çıkartılan kanunla SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylığı zammı yüzde 49,25’e çıkartıldı.

        İzleyen dönemlerde ise emekli memurların aylıklarına yapılan zam SSK ve BAĞ-KUR’luların altında kaldı. 2024 Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR’lulara yüzde 24,73, emekli memurlara yüzde 19,31, 2025 yılı ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR’lulara yüzde yüzde 15,75, emekli memurlara yüzde 11,54, 2025 yılı temmuz ayında ise SSK ve BAĞ-KUR’lulara yüzde 16,67, emekli memurlara yüzde 15,57 oranında zam yapıldı.

