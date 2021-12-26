AGİ zammı ne kadar oldu?

Emekli maaşları Ocak 2022 zammı ne kadar olacak? Bağ-Kur ve SSK emekli maaşları Ocak zammı öncesi son tahminleri merak ediyor. İlgilileri için emekli zammı ile ilgili detayları haberimizde derledik. İşte emekli 2022 zammıyla iligli Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın son tahminleri...

Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda 2021 yılı enflasyonu yüzde 18.4 olarak tahmin edilirken, Merkez Bankası’nın beklenti anketine katılanlar yıl sonu için yüzde 21.39 enflasyon tahmininde bulundu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun kasım ayı verilerine göre ise yıllık enflasyon yüzde 21.31 oldu. Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası beklenti anketindeki tahmin doğrultusunda çıkarsa 2021’in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 11.9 olacak.

Ancak bu yıl döviz kurunda yaşanan hızlı artış dolayısıyla aralık ayı enflasyonunun yüksek çıkması bekleniyor. Bu durumda yıl sonu enflasyonunun da yüzde 21.39’u aşma ihtimali çok güçlendi.

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ve temmuz aylarında, son 6 aylık enflasyona göre hesaplanıyor. Merkez Bankası beklenti anketi verilerine göre, ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına en az yüzde 11.9 oranında artış yapılması bekleniyor.

Ancak hemen belirtelim ki aralık ayı enflasyon rakamları henüz açıklanmadı. Ay sonunda TÜİK tarafından enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte ocak ayında emekli aylıklarına yapılacak zam ortaya çıkacak.

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu yıl ocak ayında yüzde 8.36, temmuz ayında da yüzde 8.45 oranında zam yapıldı.

Memur emeklilerine ne kadar zam yapılacak?

Memur maaşları ve emekli memur aylıkları iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeler ile belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) 6 aylık artış sözleşme oranını aşarsa, aradaki fark da maaş zammına yansıtılıyor.

Temmuz ayında memurlara ve memur emeklilerine yüzde 8.45 oranında zam yapıldı. Bu zammın 3 puanı toplu sözleşme zammından oluşuyor.



Ağustos ayında imzalanan toplu sözleşme uyarınca memurlara 2022 yılında ocak ayında yüzde 5, temmuz ayında yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak.



Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda 2021 yılı enflasyonu yüzde 18.4 olarak tahmin edilirken, Merkez Bankası’nın beklenti anketine katılanlar yıl sonu için yüzde 21.39 enflasyon tahmininde bulundu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun kasım ayı verilerine göre ise yıllık enflasyon yüzde 21.31 oldu. Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası beklenti anketindeki tahmin doğrultusunda çıkarsa 2021’in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 11.9 olacak. Ancak bu yıl döviz kurunda yaşanan hızlı artış dolayısıyla aralık ayı enflasyonunun yüksek çıkması bekleniyor. Bu durumda yıl sonu enflasyonunun da yüzde 21.39’u aşma ihtimali çok güçlendi.



Memur maaşları ve emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 5 toplu sözleşme zammına ilave olarak 2021 temmuz – aralık döneminde yüzde 3’lük toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkı yansıtılacak. Beklenti anketi dikkate alındığında son 6 aylık dönemde ( 2021 temmuz – aralık enflasyonu: %11.39 – temmuz ayındaki toplu sözleşme zammı: % 3= 8.39) yüzde 8.39 oranında bir enflasyon farkı ortaya çıkıyor. Böylece, memurlara yüzde 5 toplu sözleşme zammı + yüzde 8.39 enflasyon farkı olmak üzere yüzde 13.39 oranında zam yapılması bekleniyor.



TÜİK’in hesapladığı aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak. Ay sonunda TÜİK tarafından enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılacak zam ortaya çıkacak.