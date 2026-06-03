Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2026 TEMMUZ | Emekli maaşı ne kadar olacak, emekli zammı ne zaman belli olacak?

        Emekli zammı hesaplama tablosu 2026 Temmuz! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Milyonlarca emekli ve memur gözü mayıs ayı enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı mayıs ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte emekli ve memurların alacağı 5 aylık enflasyon farkı netleşecek. Özellikle en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı, temmuz zammı ve olası düzenlemeler gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bilindiği gibi yapılan son düzenleme ile Ocak ayında en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye yükseltilmişti. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" İşte 2026 temmuz zammı ile emekli maaş zammı hesaplama tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 00:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Emekli zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. TÜİK tarafından açıklanacak rakamlarla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık zam oranı kesinleşirken, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı da büyük ölçüde netlik kazanacak. Temmuz ayında uygulanacak nihai emekli maaşı zammı ise haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından kesinleşecek. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ile emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...

        2

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK 2026 TEMMUZ?

        6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşı Temmuz ayında yeniden belirlenecek. İşte emekli maaşında zam senaryoları

        Yüzde 15 zam senaryosunda: yaklaşık 23 bin TL ve üzeri

        Yüzde 20 zam senaryosunda: yaklaşık 24 bin TL ve üzeri

        Yüzde 25 zam senaryosunda: yaklaşık 25 bin TL ve üzeri

        3

        NİSAN AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI!

        Nisanda aylık enflasyon yüzde 4.18, yıllık enflasyon ise yüzde 32.37 oldu.

        4

        EMEKLİ MAAŞ ZAMMINDA 4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

        Emekli maaş zammında 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14,64 olarak belirlendi.

        5

        Mayıs enflasyonu sonrası 5 aylık fark belli olacak

        Emekli ve memur maaşlarına yapılacak temmuz zammının belirlenmesinde ilk beş aylık enflasyon verisi büyük önem taşıyor. Ocak, şubat, mart ve nisan ayı verilerinin ardından mayıs ayı enflasyonunun da açıklanmasıyla 5 aylık zam oranı ortaya çıkacak.

        Kesin zam oranı ise haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranı belli olacak.

        6

        Memur ve memur emeklileri de bekliyor

        Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı uygulanıyor. Mayıs ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur kesiminin alacağı enflasyon farkı da daha net hale gelecek.

        Haziran enflasyonunun da eklenmesiyle birlikte temmuz ayında memur maaşları ve memur emeklisi aylıkları için uygulanacak nihai zam oranı kesinleşmiş olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        7'nci kattaki evinin balkonundan düşen Türkan öldü; nişanlısı tutuklandı

        Ankara'da nişanlısıyla yaşadığı 7'nci kattaki evin balkonundan düşen Türkan Biçer (30), hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan nişanlısı Fatih Özşen (46) tutuklandı. Türkan'ın bina girişinde nişanlısıyla tartıştığı görüntüler, kameraya yansıdı. (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de benzin fiyatında ciddi artış
        ABD'de benzin fiyatında ciddi artış
        CHP, MYK üyelerini açıkladı!
        CHP, MYK üyelerini açıkladı!
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rusya, Basra Körfezi için kolektif güvenlik konseptini güncelledi
        Rusya, Basra Körfezi için kolektif güvenlik konseptini güncelledi
        Montella HT Spor'a konuştu: İlk hedefimiz gruptan çıkmak!
        Montella HT Spor'a konuştu: İlk hedefimiz gruptan çıkmak!
        "Tahran-Washington arasındaki mesaj alışverişi kesintiye uğradı"
        "Tahran-Washington arasındaki mesaj alışverişi kesintiye uğradı"
        "İstediğimiz her oyuncuyu alırız!"
        "İstediğimiz her oyuncuyu alırız!"
        "Transferleri açıklamaya başlayacağım!"
        "Transferleri açıklamaya başlayacağım!"
        Fenerbahçe'den Lewandowski ve Conte bombası!
        Fenerbahçe'den Lewandowski ve Conte bombası!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Karısını odunla döverek öldürdü!
        Karısını odunla döverek öldürdü!
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        "Zamanımı alma, beni al!"
        "Zamanımı alma, beni al!"
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde