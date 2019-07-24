Emekli maaşı banka ve adres değişikliği nasıl yapılır sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaşları için adres değişikliği ve banka değişikliği birçok işlemin gerçekleştirildiği e-devlet üzerinden kolayca yapılabiliyor. Ayrıca başka bir bankadan veya PTT'den de maaşınızı alabilirsiniz. İşte detaylar haberimizde...

EMEKLİ MAAŞI BANKA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Emekli maaşınızı başka bankaya taşımak istiyorsanız bilmeniz gerekenler şöyle; Maaşınızı taşımak istediğiniz bankaya TC. Kimliğinizle giderek talepte bulunmalısınız. Bankalar maaşınızı taşımanız ve 3 yıl aynı bankadan ödeme almayı kabul etmeniz durumunda size promosyon ödemesi yapar. Başvurunuzu yapıp maaşınızı taşıdıktan sonra ilgili bankadan alacağınız ikinci maaşa ek olarak promosyon da hesabınıza yatar.

EMEKLİ AYLIĞINI PTT’YE TAŞIMA

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacağınız aylık ödemeyi dilediğiniz PTT şubesinden de alabilirsiniz. Bunun için istediğiniz PTT şubesine TC. Kimliğinizle başvurarak işlem yaptırmanız gerekiyor. PTT de bankalar gibi maaşınızı taşımanız ve 3 yıl boyunca PTT’den maaş alacağınıza dair taahhüt vermeniz durumunda size promosyon ödemesi yapar. Promosyon ödemesini bir sonraki emekli aylığınız ile beraber hesabınıza yatırırlar.

E DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİ MAAŞI TAŞIMA (4A, 4B, 4C BANKA DEĞİŞİKLİĞİ)

Maaşınızı PTT’ye, başka bankaya ya da başka şubeye taşımak istiyorsanız E Devlet Kapısı üzerinden de talepte bulunabilirsiniz. TC kimlik numaranız ve E Devlet şifreniz ile sisteme girdikten sonra 4A, 4B ya da 4C Banka ve Adres Değişikliği bölümüne tıklamanız gerekiyor. Açılan sayfada ad, soyad, banka, şube ve adres bilgileriniz görünür. Sol tarafta bulunan Banka/ Şube Değişikliği kısmına tıkladığınızda yeni banka bilgilerinizin istendiği sayfa açılacaktır. Burada sırasıyla il, banka ve şube seçimi yaparak ‘güncelle’ alanına tıklamalısınız. Bu işlemden sonra seçtiğiniz banka ya da PTT şubesi üzerinden emekli aylığınız ödenmeye başlar.