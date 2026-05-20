Emekli maaş zammında yaşanan son dakika gelişmeleri en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, enflasyon nisanda aylık yüzde 4.18, yıllık enflasyon ise yüzde 32.37 oldu. Bu veriler doğrultusunda SSK, Bağ-Kurlular, emekli maaşı hesaplaması yapmaya başladı. Bilindiği gibi emekli maaşı ocak ve temmuz aylarında 6 aylık enflasyon verileri dikkate alınarak yılda iki kez belirlenmektedir. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ile emekliye yüzde kaç zam yapılacak" İşte detaylar...