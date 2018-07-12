Emekli maaşı alabilmek için çalışanlar yaş ve prim şartını yerine getirip SGK'ya müracat etmelidir. Emekliliğe hak kazananlar her yıl Ocak ve Temmuz ayında enflasyon oranlarına göre zam alırlar. Aldıkları zamla beraber ek ödeme(vergi iadesi) de artar. Temmuz ayı başında belirlenen enflasyon rakamları ile beraber en düşük işçi, çifçi ya da esnaf emeklisinin maaşları belli oldu. Maaşınızı sorgulamak için E Devlet'in 4A-4B-4C Aylık Bilgisi sayfasını kullanabilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

BAĞKUR'LU EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

MEMUR EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

EMEKLİ MAAŞIM NE KADAR OLDU?

Emekli maaşları Temmuz ayında yüzde 5,17 puan enflasyon farkı ile yeni şeklini aldı. Buna göre; en düşük emekli maaşı 940 liradan 1026 TL'ye çıkarıldı. En düşük memur emeklisi 2075 TL oldu. Esnaf emeklisi maaşı 1.249 lira, çifçi maaşı ise 1.178 TL oldu.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra sayfada 'vatandaş' sekmesine tıklamalısınız. Açılan sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını bularak hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapabilirsiniz. "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgilerinizi kullarak" SGK'nın hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca açılan sayfada kimlik bilgilerinizin yanı sıra hizmet dökümünüzün görüntülenir. Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerektiğiniz unutmayın.