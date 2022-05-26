Temmuz emekli zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Merkez Bankası Mayıs enflasyon oranının açıklanmasının ardından 2022 emekli maaşlarına yapılacak zam oranı büyük oranda tahmin edilecek. Emekli maaşlarının belirlenmesi için Haziran ayı enflasyonunun açıklanması gerekiyor. Temmuz ayında yapılacak enflasyon zammının ardından emekli ve memur zammında da artışa gidilmesi bekleniyor. Binlerce vatandaş tarafından " 2022 Temmuz emekli zammı ne kadar oldu, Emekli maaşlarına ne kadar, kaç tl zam yapılacak?" sorusuna yanıt aranırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri...