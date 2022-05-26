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EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI (TL) Temmuz Ocak SSK (2000 ÖNCESİ) 2624 3293 SSK (2000 SONRASI) 1627 2500 BAĞ-KUR (ESNAF) 1912 2500 BAĞ-KUR (TARIM) 1802 2500 Eski ve yeni SSK emekli aylıkları (TL) Temmuz Ocak 1735 2500 1844 2500 1952 2500 2061 2585 2169 2721 2277 2858 2386 2994 2494 3130 2603 3266 2711 3402 2820 3538 2928 3674 3037 3810 3145 3946 3254 4082 3362 4218 3470 4354 3579 4490 3687 4626 3796 4763 3904 4899 4013 5035 4121 5171 4230 5307 4338 5443 4446 5579 4555 5715 4663 5851 4772 5987 4880 6123 5423 6804 5965 7484 Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları (TL) Temmuz Ocak 1735 2500 1844 2500 1952 2500 2061 2585 2169 2721 2277 2858 2386 2994 2494 3130 2603 3266 2711 3402 2820 3538 2928 3674 3037 3810 3145 3946 3254 4082 3362 4218 3470 4354 3579 4490 3687 4626 3796 4763 3904 4899 4013 5035 4121 5171 4230 5307 4338 5443 4880 6123 5423 6804
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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