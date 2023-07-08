Son dakika emekli maaş zamları belli oldu... Milyonlarca emekli ve memur tarafından merakla beklenen Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bu bağlamda emekli ve memur maaş zamlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Enflasyon farkı ve seyyanen zam ile en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye yükseltilirken, emekli maaşına ne kadar zam yapılacağı SSK ve Bağ-Kur'lular tarafından araştırılmaya devam ediyor. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 liranın üzerinde alan emekliler için kademeli artış yapılması bekleniyor. Peki, "Temmuz 2023 SSK ve Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, refah payı verilecek mi?" İşte 2023 Temmuz yeni emekli aylığı zammı tablosu...

2 Şurada Paylaş!









EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 25'E YÜKSELİYOR!

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25'e çıkartılacak.

Komisyona sunulmak üzere hazırlanan önergenin ayrıntıları belli oldu.

Emekli sandığı Bağkur ve SSK emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. Daha önce açıklanan zam oranları yüzde 25'e tamamlanacak. Önerge komisyonda en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracak teklife eklenecek.