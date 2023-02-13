Kahramanmaraş'ta büyük bir deprem felaketi yaşandı. 10 ilimizi etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki depremin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, resmi sosyal medya hesapları üzerinden Şubat ayı emekli maaşlarının ödeneceği tarihe ilişkin açıklamada bulundu. İşte emekli maaşlarının yatacağı tarih ile ilgili detaylar haberimizin devamında...