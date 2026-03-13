Emekli maaşları ne zaman yatacak, erken yatacak mı? 2026 SSK Bağkur emekli maaş zammı ödeme takvimi açıklandı
Milyonlarca emeklinin gözü emekli maaşlarının yatacağı tarihe çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Ramazan Bayramı öncesinde emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin yatacağı duyurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), daha önceki yıllarda Kurban ve Ramazan Bayramı'ndan önce emekli maaşı ödeme takvimini öne çekmişti. Peki Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce erken yatacak mı? İşte, 2026 SSK Bağkur emekli maaş zammı ödeme takvimi ile ilgili detaylar
Ramazan Bayramı yaklaşırken emekli maaşı ödeme tarihleri araştırılıyor. Ramazan Bayramı'nın 20 Mart 2026 tarihinde başlayacak olması nedeniyle emekli maaşı ödeme tarihlerinin öne çekilmesi beklentisi oluşmuştu. Emekli bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödeme takvimi belli oldu. Peki memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı?
EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLDU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ramazan Bayramı ikramiyeleri ve emekli aylıkları ödeme tarihlerini açıkladı.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
‘’Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarını yatırılacak.
Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum.’’
Ramazan Bayramı İkramiyeleri ve Emekli Aylıkları Ödeme Tarihleri
4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların 2026/Mart ödeme dönemi ödenecek gelir/aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
Mart Ayı Ödeme Günü
17, 18, 19, 20 olanların 14 Mart 2026 tarihinde,
21, 22, 23 olanların 15 Mart 2026 tarihinde,
24, 25, 26 olanların 16 Mart 2026 tarihinde ödenecektir.
4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların 2026/Mart ödeme dönemi ödenecek gelir/aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;