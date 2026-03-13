Emekli maaşları ne zaman yatacak, erken yatacak mı? 2026 SSK Bağkur emekli maaş zammı ödeme takvimi açıklandı

Ramazan Bayramı yaklaşırken emekli maaşı ödeme tarihleri araştırılıyor. Ramazan Bayramı'nın 20 Mart 2026 tarihinde başlayacak olması nedeniyle emekli maaşı ödeme tarihlerinin öne çekilmesi beklentisi oluşmuştu. Emekli bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödeme takvimi belli oldu. Peki memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı?