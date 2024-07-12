Emekli öğretmenden acı haber! Yüzerken epilepsi nöbeti geçirdi, 3 gün sonra cansız bedeni bulundu
Balıkesir'in Erdek ilçesinde babası ile birlikte denizde yüzerken kaybolan 54 yaşındaki emekli öğretmen Banu Şafak Tutar'ın 3 gün sonra 14 kilometre uzaklıktaki Bandırma ilçesine bağlı Edincik Altı Sahili'nde cansız bedeni bulundu. İddiaya göre Tutar'ın yüzerken epilepsi nöbeti geçirerek kaybolduğu belirtildi.
İstanbul'da öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Banu Şafak Tutar, birlikte yaşadığı emekli albay olan babası ile tatil için Erdek'te bulunan askeri tesise geldi.
9 Temmuz günü denize giren Tutar, iddiaya göre yüzerken epilepsi nöbeti geçirerek kayboldu.
Tutar'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Deniz yüzeyi helikopter ile havadan taranırken, Sahil Güvenlik botlarıyla da koylar arandı.
Karadan arama çalışması yürüten jandarma ve arama kurtarma ekipleri, Banu Şafak Tutar'ın cansız bedenine 3 gün sonra, kaybolduğu yerden 14 kilometre uzaklıktaki Bandırma ilçesine bağlı Edincik Altı Sahilindeki kayalıklarda ulaştı.
Tutar’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.