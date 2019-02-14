Yoğun iş temposu içerisinde yaşamlarını sürdüren milyonlarca çalışanın en büyük hayallerinden biri de huzurlu ve sağlıklı bir emeklilik...

Geride bıraktıkları her geçen gün, emekliliğe bir adım daha yaklaşan çalışanlar, emeklilik şartlarını ve emekli olduklarında alacakları maaş miktarını merak ediyor.

Vatandaşlar, "Emekli olunca ne kadar maaş alırım?" sorusunun yanıtını, emeklilik maaşı hesaplama ekranıyla birlikte öğrenebiliyorlar...

Peki emekli maaşı hesaplama, emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır?

EMEKLİ MAAŞI HESABI NEYE GÖRE YAPILIYOR?

Emekli maaşı, bir çalışanın çalıştığı yıl ve ödediği primler gibi pek çok özel kritere göre hesaplandığı için maaş miktarı kişiden kişiye değişiklik gösteriyor.

Örneğin daha uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalılar daha fazla maaş alırken, emekli olmak için asgari şartları yerine getiren çalışanlar, daha az maaş alıyorlar.

Yılda iki kere, ocak ve temmuz aylarında enflasyon oranı ve farkına göre zamlanan emekli maaşları, emekli vatandaşın anlaştığı herhangi bir bankanın hesabına yatırılıyor.

4A (SSK) ÇALIŞANLARININ EMEKLİ AYLIĞI NASIL HESAPLANIR?

4A çalışanıysanız, bu sorunuzun cevabı için ilk olarak https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ linkine tıklamanız gerekiyor. Açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, baba adınızı, nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve doğum tarihinizi girin. Ardından "sorgula" ibaresine tıklayın ve emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayın.

Böylece emekli olunca alacağınız maaş miktarını sorgulamış ve öğrenmiş olacaksınız.

4B (BAĞ-KUR) ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ AYLIĞI SORGULAMA VE HESAPLAMA

https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-bilgisi linkine tıklayın, açılan sayfada "Kimliğimi Şimdi Doğrula" butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi girin. Yönlendirildiğiniz sayfada "Kurumu" kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra "Sorgula" seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayın.

Bu adımların ardından emekli olunca alacağınız maaş miktarını sorgulamış ve öğrenmiş olacaksınız.