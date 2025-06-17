Emekli promosyon kampanyaları son durum 2025: Hangi banka en yüksek emekli promosyon veriyor ve ne kadar?
Emekli promosyonları Haziran ayında değişti. Güncel emekli banka promosyonlarında son durum emekli maaşını en yüksek promosyon veren bankaya taşımak isteyenlerin gündeminde. Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor sorusuna yanıt arayan milyonlarca emekli, Vakıfbank, Yapı Kredi, Denizbank, Akbank, Halkbank, Denizbank gibi pek çok devlet ve özel bankanın promosyonlarını sorguluyor. Peki en yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte 2025 en yüksek emekli promosyon veren bankalar listesi
Emekli promosyon kampanyalarında son durum araştırılıyor. Kamu ve özel bankalarda promosyon tutarları değişiyor. VakıfBank, maaşını taşıyan emeklilere 24.000 TL’ye kadar ödeme vadederken, Denizbank, İş Bankası, ING, Vakıfbank, Yapı Kredi, Denizbank, Akbank gibi bankalar da emekliyi kazanmak için promosyon yarışında iddialı. Peki en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar veriyor?
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI
27.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası
15 Haziran 2025 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
GARANTİ BANKASI
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 28 Mayıs - 30 Haziran 2025'tir. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA'dan alarak, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve 6.000 TL bonus fırsatından yararlanın!
SGK emeklilerine özel Emeklilere Bonus şimdi Garanti BBVA'da! SGK emeklilerine özel Emeklilere Bonus'un ayrıcalıklı dünyasında yerinizi alın.
Garanti BBVA'da emekli maaşınızın bağlı olduğu Vadesiz TL hesabınızı kullanarak Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet üzerinden yapacağınız havale ve hafta içi saat 08.30 - 16.00 arası olan EFT/FAST işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz! (01.04.2021 itibarıyla geçerli olan uygulama, resmî tatil günleri ve hafta sonlarını kapsamamaktadır. Uygulamaya daha önceki tarihlerde yapılan EFT/FAST ve havale işlemleri dahil değildir.)
İŞ BANKASI
Kampanya, 1-30 Haziran 2025 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan veya halihazırda emekli maaşını İş Bankası'ndan alan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) için geçerlidir.
SGK Emeklisi Maaş Müşterilerimize Özel 21.000 TL'ye Varan Promosyon
Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 6.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık İş Bankası'nda!
TEB EMEKLİ PROMOSYON 2025
Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor" denildi.
HALKBANK
Banka internet sitesinde "Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir." ifadelerini kullanıyor.
QNB FİNANSBANK
Emekli maaşını 30 Haziran 2025'e kadar QNB'ye taşıyın ve 3 yıl boyunca Bankamızdan alın 3 yıl boyunca aşağıdaki fırsatlardan yararlanın!
İlk maaşın müşterinin hesabına gelmesiyle beraber maaş tutarlarına göre SGK promosyonu dahil 15.000 TL'ye varan nakit promosyon, hesapta verilecek 2 yeni otomatik fatura talimatına istinaden promosyon tutarına ek olarak 3.000 TL nakit ve QNB Emekli Kredi Kartından yapılacak eczane ve market harcamalarına aylık maksimum 100'er TL den toplamda yıllık 2.400 TL iade olmak üzere toplamda 20.400 TL'ye varan emeklilik ödülü!
3.000 TL tutarında nakit ödül için otomatik fatura ödeme talimatlarının 3 yıllık taahhüt süresi bitimine kadar açık kalması gerekmektedir.
Otomatik fatura ödeme talimatlarının promosyon talep tarihinden önce yada talep tarihinde verilmesi gerekmektedir.
Otomatik ödeme kampanyası kapsamındaki 3.000 TL tutarlı nakit ödülünüz promosyon ödemesi ile birlikte emekli maaş hesabına yapılacaktır.
DENİZBANK
Kampanya 04.10.2024 ile 30.06.2025 tarihleri arasında DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
Emekli maaşınızı şubelerimize gelmenize gerek kalmadan MobilDeniz'den veya e-Devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, promosyon başvurusuna şubelerimiz ve 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek dahil olabilirsiniz.
Ek ürün kampanyalarından faydalanmak isteyenler kampanya başvuru anında almak istediği ürünlere ilişkin başvurularda bulunması gerekmektedir.
12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları detayına aşağıdaki kampanya şartlarından ulaşabilirsiniz.
ING
Banka emekli maaşını ING’ye taşıyanlara, ek promosyonlarla birlikte 25.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor.
KUVEYT TÜRK
Yeni Sağlam Kart Sahiplerine Özel Kampanya: Mevcutta emekli maaş müşterimiz olup Sağlam Kartı olmayan ve yeni emekli maaş müşterilerimiz; 30 Haziran 2025 tarihine kadar Yeni Sağlam Kartımız ile yapacağınız her 1.000 TL ve üzeri harcamada 100 TL, toplamda 500 TL'ye varan indirim avantajından yararlanabilirsiniz.
Kuveyt Türk 18 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.
Emeklilik Aylığı Tutarı Promosyon tutarı
10.000 TL'ye kadar (10.000 TL hariç) 7.500 TL
10.000 TL ile 15.000 TL arasında (15.000 TL hariç) 12.000 TL
15.000 TL ile 20.000 TL arasında (20.000 TL hariç) 15.000 TL
20.000 TL ve üzeri 18.000 TL