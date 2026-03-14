Emekli promosyon kampanyası 2026: Mart en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar?
Mart ayı emekli promosyon kampanyası devam ediyor. Maaşını en yüksek promosyon veren bankaya taşımak isteyenler bankaların güncel promosyon kampanyalarını araştırıyor. Mevcutta promosyon sözleşmesi bulunan emekliler daha önce almış olduğu ödemeleri iade ederek yeni bankaya geçiş yapabiliyor. Peki Yapı Kredi, Ziraat, Akbank, Denizbank, Vakıfbank ve diğer bankaların emekli promosyon tutarı ne kadar?
Emekli promosyonu banka kampanyaları 2026 Mart ayında da gündemde yer almaya devam ediyor. Emekli promosyonu 2026, kamu ve özel bankalar tarafından Mart ayında 30 bin TL'ye yaklaşan tutarlarla yeniden güncellendi. Peki en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar veriyor? İşte, 2026 emekli promosyonu veren bankalar ve güncel kampanyaları
TEB
Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor.
VAKIFBANK
Maaşını VakıfBank’a taşıyan emeklilere özel 30.000 TL'ye varan kazanım. Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL’ye varan ek kazanım fırsatı sunulacaktır.
GARANTİ
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Mart 2026’dır. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!
QNB FİNANSBANK
8 Ekim 2025- 31 Mart 2026 tarihleri arasında emekli maaşınızı QNB’ye taşıyın ve 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan alarak 31.000 TL’ye varan emeklilik ödülü fırsatından yararlanın!
Emekli maaşınızı şubelerimizden, İnt/ Mobil bankacılıktan ve 0 850 222 0 900 nolu çağrı merkezinden bankamıza taşıyabilirsiniz.
İlk maaşın müşterinin hesabına gelmesiyle beraber maaş tutarlarına göre koşulsuz 20.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı!
Hesaptan verilecek 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatına istinaden promosyon tutarına ek olarak 3.000 TL nakit ödül!
3.000 TL tutarında nakit ödül için otomatik fatura ödeme talimatlarının 3 yıllık taahhüt süresi bitimine kadar açık kalması gerekmektedir.
İhtiyaç Kredisi başvurusu yapıp banka politikalarına göre yapılacak değerlendirme sonrası başvurusu olumlu sonuçlanıp minimum 100.000 TL ihtiyaç kredi kullanımında ek 2.500 TL nakit ödül!
Ek hesap başvurusu yapıp banka politikalarına göre yapılacak değerlendirme sonrası başvurusu olumlu sonuçlanıp minimumtek seferde 10.000 TL ek hesap kullanımına ek 2.500 TL nakit ödül!
DENİZBANK
Emekli maaşı 0-9.999 TL arasında olanlara 5 bin TL, 10.000 - 14.999 TL arasında olanlara 8 bin TL, 15.000 - 19.999 TL arasında olanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzerinde olanlara 12 bin TL ödeme yapmaktadır.
12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 15.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır.
Böylece DenizBank’ın emeklilere ödediği promosyon tutarı 27.000 TL'ye kadar çıkmaktadır.
Kampanya, 30 Ekim 2025 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile DenizBank’tan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
ING
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.
YAPI KREDİ
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.
AKBANK
Akbank, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşını bankaya taşıyan veya taahhüdünü yenileyen emekliler için nakit promosyon, ödül ve faizsiz kredi seçeneklerini içeren yeni bir kampanya başlattı.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında emeklilere 50 bin liraya varan nakit ödül ve yüzde 0 faizli 6 ay vadeli 50 bin lira kredi ayrıcalıkları sunuluyor.
Kampanya boyunca SGK emeklileri 20 bin liraya varan nakit promosyon ödemesi alabilecek. Ek olarak, otomatik fatura ödeme talimatı veren emekliler için yeni talimat başına 2 bin lira, mevcut talimat başına bin lira olmak üzere toplam 10 bin liraya varan ek nakit ödül imkanı sağlanıyor.
Kredi kartı harcamalarına bağlı olarak 10 bin liraya varan avantajların sunulduğu kampanyada, SGK emeklileri, davet kodu aracılığıyla Akbank Mobil üzerinden müşteri olup SGK emekli maaşını bankaya taşıyan yakınları için de 10 bin liraya varan nakit ödül kazanabiliyor.
Bu sayede, 30 Nisan'a kadar devam edecek kampanya kapsamında toplamda 50 bin liraya varan nakit ödül elde edilebiliyor.
İŞ BANKASI
3-31 Mart 2026 tarihleri arasında emekli maaşını Bankamızdan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir. Halihazırda emekli maaşını Bankamızdan alan SGK Emeklilerinden; 05.05.2025 tarihinden sonra promosyon taahhüdü verenler/ promosyon taahhüdünü yenileyenler Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir.