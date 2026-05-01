Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NETLEŞİYOR! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaş zammında 4 aylık enflasyon farkı açıklandı mı?

        Emekli temmuz zammı netleşiyor! Emekli maaş zammında 4 aylık enflasyon farkı açıklandı mı?

        Emekli maaşı zammı 2026 Temmuz dönemi yaklaşırken milyonlarca vatandaşın gündeminde ilk sıraya yerleşti. Türkiye genelinde emekliler ve memurlar, 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek yeni maaş artışını yakından takip ediyor. Sosyal güvenlik uzmanlarının yaptığı son değerlendirmeler, emekli zammı oranları için dikkat çeken ipuçları sunarken, "Temmuz emekli zammı ne kadar olacak?" sorusu arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasına girdi. Açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaşlarında değişiklikler bekleniyor. İşte emekli zammında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 15:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2026 emekli zammı için geri sayım sürerken, Temmuz ayında yapılacak maaş güncellemesi milyonların ekonomik planlarını doğrudan etkileyecek. TÜİK’in açıklayacağı ilk 6 aylık enflasyon verileri, emekli ve memur maaş artışlarının temel belirleyicisi olacak. Uzman tahminlerine göre emekli maaşı artışıyla ilgili ilk oranlar netleşmeye başlarken, özellikle "emekli maaşı Temmuz zammı", "2026 emekli maaşı ne kadar olacak" ve "enflasyon farkı emekliye nasıl yansıyacak" gibi anahtar aramalar öne çıkıyor. Gözler şimdi açıklanacak resmi verilerde. İşte emekli zammında son gelişmeler...

        2

        MART AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI

        Emeklilerin zam oranının belirlenmesinde enflasyon rakamları belirleyici oluyor. TÜİK Mart ayı enflasyonunu 1,94 olarak açıkladı.

        3

        NİSAN ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Nisan ayı enflasyon beklentisi 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü açıklanacak. Merkez Bankası tarafından paylaşılan Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları, enflasyon verileri ve memur ile emekli maaş artışlarına dair kritik veriler sundu. Ekonomistlerin belirlediği enflasyon tahminleri şu şekilde sıralandı:

        Nisan ayı enflasyon tahmini: Yüzde 2,11

        Mayıs ayı enflasyon tahmini: Yüzde 1,5

        4

        3 AYLIK ZAM ORANI KESİNLİK KAZANDI

        SSK ve Bağ-Kur emeklileri için açıklanan Mart ayı enflasyonu sonrasında kesinleşen zam oranı % 10,04 olarak açıklandı.

        5

        TEMMUZ 2026 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAM SENARYOLARI

        6 aylık enflasyon farkı ile Ocak ayında en düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltilmişti. İşte emekli maaşında zam senaryoları:

        %10 zam senaryosunda: yaklaşık 22.000 TL

        %15 zam senaryosunda: yaklaşık 23.000 TL ve üzeri

        6

        EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 yılının ikinci yarısından itibaren geçerli olacak emekli maaşı zammı 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından 6 aylık enflasyon farkına göre belli olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cehennem Deresi Kanyonu'nda kara leylek görüntülendi

        Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu'nda doğada nadir rastlanan kara leylek dronla görüntülendi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Öldüren estetiğe gelinlikle veda!
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        "Fas prensi değilim"
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
